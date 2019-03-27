他酒駕法官卻撤銷1萬9罰單 原因是警方沒全程錄影

2019-03-27 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



邱姓男子去年開車酒測值達0.21毫克，被警方開單舉發罰1萬9500元、吊扣駕照一年，並施以道路交通講習，他不服提行政訴訟，台北地方法院認為，員警對邱實施酒測時沒有全程錄影，已經違反正當行政程序，故撤銷罰單，可上訴。

邱去年9月27日上午9時許開車被警方攔停實施酒測，他酒測值達0.21毫克，警方依道路交通管理處罰條例規定，開單裁處1萬9500元罰鍰、吊扣駕照一年，並施以道路交通安全講習。

邱不服提起行政訴訟，他主張當時正在停等紅燈，並沒有產生危害，且員警在白天上班尖峰時間，獨挑他進行酒測，已經違反正當法律程序。他表示，他因為體質長期服用高血壓、痛風藥劑，且當時又吸進車內破損酒瓶所散發出的酒氣，可能因此影響酒測結果，請求法官撤銷處分。

台北交通事件裁決所抗辯，警方看見邱開啟車窗，且滿臉通紅，明顯有喝酒，且開車忽快忽慢，經過尾隨後才攔停實施酒測，處分並沒有違誤，盼法官駁回訴訟。

法院認為，依照道教條例舉發處理程序的處理細則，員警對駕駛人施行酒測時，過程應全程連續錄影，否則就不符合正當行政程序，不可以對駕駛人開罰。