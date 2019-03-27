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草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

影／太陽公主遊輪爆霸船 首批下船旅客：衝突一觸即發

2019-03-27 09:05聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

公主郵輪「太陽公主號」本月24日從基隆出港，原本要展開4天3夜沖繩、石垣島航程，1904名旅客滿懷興致，沒想到礙於海象不佳，光啟程就延遲近3小時，導致沖繩陸地行程大幅縮減，「幾乎腳才踏上那霸就要離開」，遊興大減，要登石垣島時，通關查驗又有耽誤，旅客不滿情緒瞬間引爆，揚言霸船。

太陽公主號今晨7時許返抵基隆港，首批下船旅客表示，「可以體諒」，但石垣島通關衝突相當激烈，一名余姓旅客直說，不少人在樓梯口推擠，現場還有老弱婦孺，火爆場面一觸即發，「很可怕」。

有旅客下船時仍相當不滿，怒喊「土匪公主」、「下次再也不搭了」。據稱，遊輪24日原定下午5點開船，卻延遲到晚上8點多才離港；隔日原訂下午1點抵達那霸港，再加上通關延誤，直到傍晚6點才登岸，「這時間國際通能買什麼」，陸地行程全泡湯，預付的訂金也全沒了，旅客怒不可遏。

據悉，約有800名旅客簽名連署抗議，目前太陽公主號上還有約600至700人不願下船，霸船發起人等仍在與公主郵輪、雄獅旅行社高層協商後續賠償，並要道歉。

公主遊輪臺灣分公司行銷經理李尚瑜稍早初步回應，表示旅客及船員安全一向是公主遊輪營運的首要考量，對此次事件，公主遊輪也深感遺憾；未來將持續努力提供賓客安全、完善舒適的最佳遊輪旅行體驗。

李尚瑜也解釋，24日航程是因海象天氣不佳才會延誤，連帶影響隔日抵達那霸港時間，並依原訂時間離港。至於引爆衝突的石垣島通關事件，旅行社則解釋，是因日本海關臨時更改船舷進行通關查驗作業，才會讓排在原出口的乘客無法優先下船。

太陽公主號遊輪航程幾經耽誤，旅客不滿陸上行程幾乎泡湯，揚言霸船。記者賴郁薇／攝影
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太陽公主號遊輪航程幾經耽誤，旅客不滿陸上行程幾乎泡湯，揚言霸船。記者賴郁薇／攝影
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基隆港旅行社郵輪

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