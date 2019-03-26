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調查局：商業間諜 嚴重侵害台灣競爭力

2019-03-26 23:31聯合報 記者張宏業／台北報導

調查局與日本交流協會昨天舉辦打擊貪瀆研習營，日台交流協會代表沼田幹夫（左起）、A...
調查局與日本交流協會昨天舉辦打擊貪瀆研習營，日台交流協會代表沼田幹夫（左起）、AIT處長酈英傑和法務部長蔡清祥出席開幕式。 記者邱德祥／攝影
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調查局長呂文忠表示，近六年偵辦八十九件商業間諜案，有卅八件是高科技產業機密遭竊取外洩他國，嚴重危害國家經濟安全，企業須重視內部員工背信問題。

調查局昨天主辦「全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）－打擊公私部門貪瀆國際研習營」，出席研習營的呂文忠說，保護企業營業秘密是目前世界各國相當重視的政策，尤其是惡性重大的商業間諜利用不法手段竊取我國高科技廠商的營業秘密，更嚴重侵害我國產業競爭力。

這次研習營邀請亞太地區廿國肅貪專責執法官員與會，並首度針對共同打擊商業間諜犯罪進行交流，還首次納入日本為主辦國之一；日本台灣交流協會代表沼田幹夫、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑均到場致詞。呂文忠表示，邀請日本是希望建立台、美、日及亞太各國在區域安全與打擊跨境犯罪的平台。

調查局二○一三年迄今共偵辦八十九件商業間諜案，其中卅八案是將國內營業秘密竊至境外地區使用，受害廠商遍及半導體、ＩＣ設計、太陽能、面板、網路、石化、機電等產業；商業間諜大部分都是被大陸廠商挖角或吸收，將台灣高科技機密竊取至大陸地區公司運用。

據了解，美中貿易戰白熱化以來，商業間諜已成為美中科技大戰戲碼，美國司法部去年以竊取美光科技商業機密為由，起訴福建晉華及台灣聯電公司，向來與美國技術關係密切的台灣科技業，在美、中兩國夾擊下，恐陷入間諜戰風暴核心。調查局昨天邀請台積電、友達、聯發科、台塑、鴻海集團等高階主管四十人與會，盼共同研討、交流，合作保護產業命脈。

昨天有來自日本、馬來西亞、美國司法部與聯邦調查局專家與會，探討議題包括全球肅貪執法合作趨勢、廉政工作重大貪瀆報告、馬來西亞一馬發展公司弊案、防範營業秘密遭竊取案例分享等，因牽涉高度商業機密，不開放採訪。

華碩數百台筆電遭駭

【記者謝艾莉／台北報導】外電報導，網路安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）透露，華碩去年驚傳遭到駭客攻擊，Live Update伺服器遭到破解。華碩昨天表示，僅數百台筆電受影響，華碩已啟動全新多重驗證機制，確保入侵事件不會再發生。

間諜馬來西亞福建

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