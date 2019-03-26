飼主未善盡責任餓死2狗 北市函送刑事偵辦

2019-03-26 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市動保處今天表示，2月接獲民眾通報，士林區發生狗遭飼主獨留空屋內致死，動保員抵達現場時，發現屋內1隻狗已成餓死，遺體周遭散落另1隻狗的亡骸，經過1個月的積極蒐證，已達「動物保護法」第25條第1款的行政刑法構成要件，於昨天將全案函送刑事偵辦。

動保處表示，2月20日上午接獲民眾通報，有1犬隻倒臥屋內，請求儘速提供協助，動保員第一時間抵達現場了解案情，詢問鄰居及房東，得知該戶飼有2隻狗，且飼主未每天回家照顧犬隻，當場判定屋內有複數犬隻死亡或遭逢緊急危難，會同轄區員警及里長，由房東以備用鑰匙開門後，入屋內執行救援及蒐證作業。

動保處指出，現場發現1隻黑色中小型米克斯倒斃屋內，該犬身形極度消瘦，遺體周邊有犬隻顱骨及遭反覆啃咬之碎骨、排泄物及毛髮散落，房間門窗緊閉，僅廁所內小窗有對外開啟，且未見供應生活所需的食物飲水，經獸醫師解剖鑑定，黑狗是嚴重營養不良及脫水致死。

動保處又說，黑狗雖為活命而啃食死亡犬隻屍身，最終仍因缺乏食物飲水離世，循線找到犬隻晶片飼主，該飼主坦言由於家中經濟狀況不佳，並未正常餵飼犬隻，搬離該處時曾請兒子代為照顧2犬，雖察覺兒子疑未妥善照顧犬隻，仍未積極介入施以救助。

動保處表示，認定飼主及管領人已意識到2犬健康狀況不佳，仍未展現任何積極作為履行飼主責任，及以消極的態度漠視犬隻受饑，最終導致2狗失去生命，顯已明確違「反動物保護法」第5條第2項規定致動物死亡，並達「動物保護法」第25條第1款的行政刑法構成要件，將全案函送台灣士林地方檢察署進行刑事偵辦。