到國術館「喬」完竟骨折 老師傅挨告過失傷害

2019-03-26 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



國術館藍姓整骨師前年11月28日替楊姓男子做骨頭矯正，後來卻發現髖骨骨折，認為是藍不當扭轉造成的嚴重後遺症，由妻子向對方提告業務過失傷害；檢方認為，藍從受傷到接受整骨，期間已相隔1個月，中間還接受其他2間診所治療，難斷定藍有過失傷害嫌疑，偵結不起訴。

楊妻控訴，藍男（78歲）當天下午3點多替先生做骨頭矯正，卻沒有注意力道、部位，不當扭轉及施力下，導致老公左側骨頸移位性骨折，控告藍業務過失傷害。

藍辯稱說，整骨完當天楊都還可以走路，自己有要求他回來複診，但對方不願意，若傷勢真有這麼嚴重，那楊當下應該會立即反映。

楊妻表示，先生2017年10月24日跌倒後，就因為左側身體痛到骨科診所、醫院就診，直到11月28日在到國術館整骨；檢方認為，楊受傷再到國術館中間已隔1個多月，其髖骨傷勢究竟是跌倒導致，還是經多家整所治療期間造成，難以認定。

另楊妻並提出證明，表示先生在之前骨科、診所都沒檢查處髖骨骨折問題，認為是被藍整骨後，到醫院就診才檢查出髖骨骨折。

檢方並比對前2家診所診斷證明，分別是「左側第七肋骨骨折」、「雙膝退化性關節炎及腰椎退化」，短短5天內因相同原因就診，卻出現完全不一樣結果。