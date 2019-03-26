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機車族正確繫緊安全帽 土城警關懷提醒讓行車更安全

2019-03-26 17:46聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市警土城分局為防制交通事故發生，並維護民眾用路安全，在「新北交通大執法」專案期間，運用警力加強取締「路口50公尺範圍內違規停車」及宣導「護頭專案－繫緊安全帽帶」觀念；現場由員警對民眾施予口頭宣（勸）導，使其具備正確安全帽繫扣觀念，並給用路人一個順暢又安全的交通環境。

土城分局鑑於去年機車肇事傷亡件數占整體交通事故傷亡件數比例達50.6%，平均每兩件造成死傷的交通事故就有1件是機車事故所引起，顯示機車肇事致死傷與全般交通事故傷亡率具高度相關。

經實務執法發現，部分機車駕駛人及附載人員配戴的安全帽未能繫緊，在事故發生倒地時，易造成安全帽脫落而未能有效保護頭部，加重傷害程度。

土城分局近日特別在「新北交通大執法」專案期間，除強化各項違規取締，增列重點項目為宣導「護頭專案－繫緊安全帽帶」、「轄內違規停車熱點路段執行聯合稽查取締勤務」、「機車退出騎樓路段及占用身心障礙停車格強化執法」、「防制酒駕及危險駕車」。

另對重要路口（段）編排並運用機巡警力，在中央路及承天路口加強保持路口淨空及「路口50公尺範圍內立即排除違停車輛」等執法作為，維護用路人權益。

土城分局在「新北交通大執法」專案期間，將持續針對易壅塞路段與路口加強交通執法，保持路口淨空及取締違規停車，以維交通順暢，營造安全通行環境。同時呼籲機車騎士及附載人員，戴安全帽不繫緊扣環者，由於未繫緊扣環無法保護頭部，一旦遇到突發狀況，造成傷亡機率都高於有繫緊扣環者。

土城分局將運用宣導品、文宣及標語等方式，針對機車騎士加強柔性勸導，期能降低機車發生事故之傷亡，以維護行車安全。

新北市警土城分局為防制交通事故發生，並維護民眾用路安全，在「新北交通大執法」專案...
新北市警土城分局為防制交通事故發生，並維護民眾用路安全，在「新北交通大執法」專案期間，運用警力加強取締「路口50公尺範圍內違規停車」及宣導「護頭專案－繫緊安全帽帶」觀念。記者袁志豪／翻攝
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新北市警土城分局為防制交通事故發生，並維護民眾用路安全，在「新北交通大執法」專案...
新北市警土城分局為防制交通事故發生，並維護民眾用路安全，在「新北交通大執法」專案期間，運用警力加強取締「路口50公尺範圍內違規停車」及宣導「護頭專案－繫緊安全帽帶」觀念。記者袁志豪／翻攝
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新北市警土城分局為防制交通事故發生，並維護民眾用路安全，在「新北交通大執法」專案期間，運用警力加強取締「路口50公尺範圍內違規停車」及宣導「護頭專案－繫緊安全帽帶」觀念。記者袁志豪／翻攝
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新北市警土城分局為防制交通事故發生，並維護民眾用路安全，在「新北交通大執法」專案期間，運用警力加強取締「路口50公尺範圍內違規停車」及宣導「護頭專案－繫緊安全帽帶」觀念。記者袁志豪／翻攝
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新北市警土城分局為防制交通事故發生，並維護民眾用路安全，在「新北交通大執法」專案期間，運用警力加強取締「路口50公尺範圍內違規停車」及宣導「護頭專案－繫緊安全帽帶」觀念。記者袁志豪／翻攝
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機車騎士違停

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