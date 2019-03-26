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林益世申請外役監沒過還要開庭 法官：您不方便了

2019-03-26 17:43聯合報 記者王宏舜╱即時報導

行政院前秘書長林益世涉收賄6300萬元，遭高等法院判13年半徒刑，案經上訴，林益世犯財產來源不明罪判2年徒刑定讞，入獄服刑；貪汙部分，最高法院指立法委員行為法僅規範立委義務和權利，不能以林違反該規定，就認為林犯貪汙罪，另未具體論述違背何種職務，也未調查對林有利的證據，撤銷、發回更審。

更一審今開庭，律師滔滔不絕替林辯護，但法官詢問重點「對事實有何意見」，林和律師全啞口，表示再具狀補陳，法官責備「上次開庭就告知要問了！」。

林益世一月向矯正署申請移到外役監獄，遴選委員會審查多時，本月13日決議駁回，林得繼續在台北監獄蹲點。法官今也詢問「你不是申請到台中外役監？沒去成啊？」，並說「接下來要開庭，您也不方便回去了」。

林益世在擔任行政院秘書長前擔任立法委員，中耀企業公司2003年8月18日起與中國鋼鐵公司的子公司中聯資源公司簽有「轉爐爐下渣著磁料」銷售契約，並開始將部分爐下渣原料轉售給地勇選礦公司，為地勇公司的上游廠商。地勇負責人陳啟祥2010年1月間，請求林益世協助中耀公司順利與中聯公司完成爐下渣契約的續約，並轉售爐下渣原料給地勇公司，另協助地勇爭取中聯公司的轉爐石契約，並表示若爭取成功，願就爐下渣契約提出5000萬元代價，而轉爐石契約則提出總額6000萬元，再依爭取到的契約比例折算代價。

林益世協助地勇、中耀取得中聯公司兩銷售合約，收受陳啟祥給付的31萬7500元美金、95萬元美金和台幣2300萬元，總額約6300萬元。林2012年2月6日任行政院秘書長職務，當年5月4日依公職人員財產申報法申報財產時，沒申報這筆財產。

今天開庭時，林益世說當初接受陳情，是民間公司，立委的職權管不到民間公司，而2010年向中鋼鄒若齊、中聯翁朝棟的請託是基於私人交情，沒運用立委職權；林說「但中聯沒理我」。

林益世說，沒有對中鋼或中聯造成危害，2010年4月的一張便箋也非他授意，與本案無關，也沒拜託時任經濟部長的施顏祥地勇的事，否認恐嚇鄒若齊、翁朝棟、金崇仁(中聯公司副總經理)等人。

辯護律師表示，檢察官未盡舉證責任說明林違背職務貪汙，林也沒以立委身分施壓，他索取的中聯資料並非機密。正當律師滔滔雄辯之際，法官表示書狀都已看過了，直接問林「對事實有何意見？恐嚇取財才是重點」，並指責「律師沒整理」、上次開庭就已經告知要問的問題。

律師聲請勘驗偵查中的錄影光碟，高院定6月4日再開庭。

行政院前秘書長林益世。記者王宏舜／攝影
行政院前秘書長林益世。記者王宏舜／攝影
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林益世行政院貪汙

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