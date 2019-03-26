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女檢被控性騷及種族歧視 高檢：莊珂惠顯有疏失

2019-03-26 17:42聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中高分檢調查彰化地檢署檢察官莊珂惠有無涉及性騷擾？查出莊雖未涉及性騷擾，但現場無錄影錄音、無專業人員在場、未告知黃女、沒有急迫性與妥適性，顯有疏失；至於莊有無種族歧視不當言語？高分檢查出莊辱罵「妳以為台灣人好騙、台灣男人好搞」，還以卷宗摔桌，認定莊確有不當言詞。

台中高分檢就這兩案，認定莊珂惠有違失，報請台灣高等檢察署核定責由彰化地方檢察署檢察長依法官法相關規定行使監督權人職責，可發行政監督命令，如情節重大、符合規定，可送法務部人審會審議懲處、或請求送檢察官評鑑委員會來評鑑。

黃女因涉妨害家庭案件，由彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦，去年4月間開偵查庭訊問她，要求她至檢查室勘驗身體，命她全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝她的私處，莊並親自對她由腋下揉捏她的左右乳房，黃女提自訴控告莊珂惠涉嫌性騷擾。

台中高分檢檢察官陳佳琳勘驗照片，查出莊有接觸黃女胸部，是為了辦案需要，了解黃女胸部是否有硬塊？莊為檢查黃女胸部及下體的特徵，先檢查下體時，上半身有穿衣服；再檢查胸部，下半身有褲子，與黃女所述全身赤裸不符，且黃女自稱下體分泌物是緊張所流出。

陳佳琳查出，參照其下體勘驗照片中黃女上半身衣物完整，非全身赤裸，故可認定該勘驗過程中莊為勘驗黃女身體特徵，指示女法警引導黃女自行脫去長褲及內褲，勘驗其下體後，莊檢察官再請黃女穿好長褲及內褲，站立原地，自行脫去上衣及內衣。

莊檢察官以手觸摸黃女乳房，檢視是否有硬塊後，請女法警拍攝黃女胸部照片一張，隨即請黃女穿好內衣及上衣，結束勘驗。

足見黃女自訴狀所稱莊檢察官係令其赤裸全身後、先揉捏其胸部，黃女因其胸部受碰觸致下體流出分泌物，均與證據不符，並無可採。

雖然莊是為勘驗黃女身體特徵，有必需性，無性騷擾情事，但她勘驗時，現場無錄影、僅有勘驗照片，無專業醫護人員在場，也未告知黃女及其辯護律師，無急迫性、妥適性，也未由黃女在勘驗筆錄簽名，顯然有疏失。

至於莊珂惠有無種族歧視不當言語？台中高分檢主任檢察官李慶義查出，越南籍阮姓女子涉嫌於婚姻中以越南家中急用、將離婚改嫁黃男等為由、向黃男詐欺新台幣150餘萬元。該案經莊檢察官對阮女提起詐欺罪公訴，一審無罪確定。

經李慶義會同該案製作偵訊筆錄書記官（站庭法警已經離職），共同勘驗案發105年10月27日，當日莊檢察官訊問該案之偵訊錄影及錄音光碟。

李查出莊辱罵阮女「妳以為台灣人好騙、台灣男人好搞」，但未提及「越南」兩字，還以卷宗摔桌，認定莊檢察官確有與偵查案件無關之不當言詞及舉動，經查屬實。

台中高分檢調查彰化地檢署檢察官莊珂惠有無涉及性騷擾？查出莊雖未涉及性騷擾，但現場...
台中高分檢調查彰化地檢署檢察官莊珂惠有無涉及性騷擾？查出莊雖未涉及性騷擾，但現場無錄影錄音、無專業人員在場、未告知黃女、沒有急迫性與妥適性，顯有疏失；至於莊有無種族歧視不當言語？高分檢查出莊辱罵「妳以為台灣人好騙、台灣男人好搞」，還以卷宗摔桌，認定莊確有不當言詞。 圖／本報資料照
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檢察官性騷擾越南

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