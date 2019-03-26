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新生高架將實施區間測速？ 市警：自強隧道和辛亥隧道

2019-03-26 16:48聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

最近LINE即時通軟體瘋傳，台北市新生高架將實施區間測速，不過經過台北市警方證實，真正要實施區間測速的地區，是自強隧道與辛亥隧道。由於自強隧道去年中發生藍寶堅尼超跑行經自強隧道，自撞護欄再撞工程車，造成2死3傷車禍，因此未來經過自強隧道時，駕駛人要自我節制，就算沒有警察實施測速照相，也可能因為超速被罰款。

今年下半年起，自強隧道及辛亥隧道將實施區間測速，也就是駕駛人不論是騎機車或駕駛汽車，當從隧道口進入後，隧道口兩端的偵測器就會開始啟動，一旦車輛因為超速，比限速時的時間還要快離開隧道，台北市警方就會以時間除以隧道距離，判定駕駛人超速行使，並將紅單寄到駕駛人的戶籍地址。

交通部從去起開始辦理科技交通執法，區間測速就是其中一項業務，去年7月，新北市萬里隧道開始實施區間測速，今年4月，北宜公路坪林路段將跟進實施；至於台北市的自強隧道，將會是全國第三處實施路段，預計6月偵測器建置完工，辛亥隧道則在年底前完工，兩條隧道分別完工後不久，就會陸續實施區間測速，也就是說，自強隧道最快在6月測試完後就開始實施。

區間測速的原理，就是車輛進入隧道後，隧道兩端的偵測器就會啟動，車輛離開隧道後，偵測器以時間除以隧道距離，判定車輛是否超速違規；當判定違規後，台北市警察局就會將相片、紅單寄到駕駛人戶籍地址，罰鍰金額與超速行為一樣。

台北市警察局指出，這項區間測速業務是從去年起，向交通部申請經費，目前台北市的實施路段只有自強隧道及辛亥隧道，未來不排除會擴大實施路段，目前網路上瘋傳新生高架橋將在今年四月實施區間測速，經台北市警察局證實是假新聞。

據了解，去年7月萬里隧道實施區間測速後成效不俗，交通部今年將擴大實施縣市，除台北市、新北市外，台中、彰化、高雄、台東等6縣市，彰化西濱快速道路白沙屯至通霄交流道，也將陸續實施。

台北市自強隧道去年發生重大車禍，造成2死3傷，引發熱議。 圖／聯合報系資料照片
台北市自強隧道去年發生重大車禍，造成2死3傷，引發熱議。 圖／聯合報系資料照片
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即時通軟體傳言台北市新生高架將實施區間測速，經證實是假新聞。圖/記者廖炳棋翻攝
即時通軟體傳言台北市新生高架將實施區間測速，經證實是假新聞。圖/記者廖炳棋翻攝
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測速警察

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