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控翁重鈞家族賣軍糧大賺11億 綠委遭求償2百萬下月宣判

2019-03-26 16:47聯合報 記者林孟潔╱即時報導

民進黨立委蔡易餘3年前開記者會質疑農糧署圖利國民黨前立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」，指玉豐公司低價買進高價賣出，20年來大賺11億元，另在政論節目、造勢晚會公開批評。翁重鈞認為名譽受損提民事訴訟，向蔡易餘求償200萬元，並要求登報道歉。

台北地方法院今天開庭，蔡的委任律師指出，蔡的言論是針對「公司」，沒有侵害個人名譽，認為對方要求回復名譽沒有理由。法官諭知4月16日宣判。

蔡易餘等立委2016年12月28日開「大米蟲養成計畫」記者會，質疑農糧署圖利具有特定設備的玉豐公司供應軍糧，指玉豐公司以每公斤27元購入軍糧，再以每公斤47元賣給國防部，自1996年至2016年獲利達11億元；記者會一出，玉豐公司發聲明反駁，翁重鈞也不滿提民事訴訟，認為蔡易餘侵害名譽權。

翁的律師先前曾指出，玉豐僅承包軍糧白米「密封加工」，再交給農糧署販售給國防部，公司並未「販售」軍糧，至於農糧署以多少錢賣出，和公司毫無關係，蔡一再扭曲事實，以47元減去27元計算利潤，指稱玉豐公司大賺11億元，計算利潤方式也錯得離譜，實際上公司利潤為1200萬元，兩者相差一百倍；蔡的律師則說，縱然金額計算不夠精確，但記者會重點在質疑農糧署以特殊規格綁標。

台北地方法院今開庭，雙方均僅有律師出庭。蔡的律師表示，估算金額是以當時手邊資料估算的，且當時是批農糧署標案均由特定廠商得標，有不公平的狀況，且言論的重點都放在「公司」，並沒有針對翁個人批評，蔡易餘是為監督官商勾結的狀況，依法定職權去監督、討論農糧署的政策。

但翁的律師認為，蔡當時說「前立委翁重鈞家族的碾米廠」、「為什麼均量都是讓翁重鈞家族在做」等語，明顯有提到翁個人，不僅僅只是講到玉豐公司；蔡的律師則說，上述第一句話指的是碾米廠，第二句只是單純、客觀事實描述，並沒有妨害個人名譽之虞。

法官問及農糧署在記者會後已有回應，是否已足夠澄清？翁的律師指出，雖然農糧署有聲明澄清，但蔡易餘在農糧署澄清後，仍上政論節目再講一次，認為蔡仍侵害名譽權，且雙方沒有協調空間，希望法官依法判斷。

蔡易餘。本報資料照片
蔡易餘。本報資料照片
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翁重鈞。本報資料照片
翁重鈞。本報資料照片
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農糧署蔡易餘民事訴訟

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