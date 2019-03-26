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成大開刀房揮刀判1年 被害人「令人相當失望」

2019-03-26 15:57聯合報 記者邵心杰╱即時報導

成大醫院體外循環師林光宇去年9月在開刀房持刀連刺組長陳彩鳳胸腹，被控殺人未遂，台南地院合議庭認為，林的犯案動機是不滿職場霸凌，只有傷害犯意且遭阻止後無追殺舉動，並自首犯罪，改依妨害醫療法判1年徒刑；「令人相當失望」陳彩鳳透過律師發表聲明，從來沒有霸凌過林，已透過律師向檢方聲請上訴。

律師李荃和說，案發迄今，陳彩鳳對未公開對外說明，一來對案情相關環節並不太清楚，二來案發後仍活在恐懼當中，情緒上難以平復，所以並未對此案發表意見。然而，台南地院改依妨害醫療法判刑1年，令陳女無法接受，且認未曾霸凌過林，她決定發表聲明。

她在聲明稿指出，第一時間她人在急救，所以並無法作任何說明，後來案件進入司法程序，當時她相信司法會查明真相，還原犯罪經過，給被害人一個公道。

她表示，但她錯了，一審判決令人相當失望，明明是殺人的林光宇，卻讓法官改為傷害罪，僅輕判1年徒刑；她身中7刀，在鬼門關前走一回，但因為她沒死，所以法官說這只是傷害？作為整起事件的被害人，面對這樣的判決結果無非是在傷口上加諸更沈重的打擊，她無法再沈默不語。

她質疑，依照法官的邏輯，以後只要是武術高手，沒有讓人一刀斃命，就都沒有殺人故意？以後拿蝴蝶刀殺人都不會是殺人，因為殺傷力薄弱？只要在人多的地方行凶都不會是殺人，因為旁人可以阻擋；只要犯後沒有繼續追殺被害人，砍殺後記得大喊一聲被害人被我捅了，即可免於被認定有殺人的意圖？未來任何在醫療院所砍人的行為都不會具備殺人故意，因為法官認為想殺人的人不會選擇在一個被害人得立即被急救的場所？

她指出，她是團隊裡跟他相處最久的，不論在技術上還是工作情緒上，自認是最照顧他的工作夥伴；可她從來沒有霸凌過林光宇，職場霸凌絕對不是片面說的算！否則以後人人殺人都說是被霸凌， 被職場霸凌、被家庭霸凌、被學校霸凌、被整個社會霸凌，難道都可以作為殺人的理由？

然而，林光宇表示，他主張被霸凌的事都是真的。他工作非常認真盡責，「工作上謝志成醫師出庭時也證明了我工作認真。」；他也有當庭跟她道歉過，因為法官之前停押的裁定附帶條件是他不能接觸她，所以只能選擇在法院有機會看到她的時候道歉。其他的部分，一審判決也查的很清楚，「我的確是受到霸凌」。

他說，他受到法院拘束，無法親自向陳彩鳳本人說道歉，但可以表達的場合，皆誠摯表達，且家屬於事發之後，也一直表達歉意，致送水果禮盒，都被拒絕。

陳彩鳳透過律師發表聲明，從來沒有霸凌過林光宇，已透過律師向檢方聲請上訴。記者邵心...
陳彩鳳透過律師發表聲明，從來沒有霸凌過林光宇，已透過律師向檢方聲請上訴。記者邵心杰／翻攝
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成醫體循師林光宇被控殺人未遂，台南地院改依妨害醫療法判刑1年，令陳女無法接受，且...
成醫體循師林光宇被控殺人未遂，台南地院改依妨害醫療法判刑1年，令陳女無法接受，且認未曾霸凌過林，今天發表聲明。記者邵心杰／翻攝
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霸凌殺人工作

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