受刑人多關6天 法官過失付8成求償金

2019-03-26 16:05 中央社 台北26日電



網路媒體報導，指台北地院院長黃國忠疑圖利法官，應求償卻放水。台北地院今天澄清指出，這名法官使受刑人關過頭，有重大過失，已依比例付8成求償金完畢，與報導所指不符。

法治時報今天引用法官翻轉司法群策會的臉書訊息報導，指台北地院院長黃國忠疑圖利張姓法官，明知應求償，卻故意放水。

法官翻轉司法群策會於臉書訊息指出，張姓法官辦案遲延，讓受刑人關過頭而產生刑事補償，而關過頭的原因在於檢察官就林姓男子所犯二罪，聲請定應執行刑時，張法官受理卻拖了三個多月才作成裁定，等到裁定確定送檢察官執行時，才發現關過頭了。

據台北地院公布的刑事補償決定書指出，林男遭多關6天，每日補償新台幣3000元，總計補償1萬8000元。

台北地院發布新聞稿指出，此事件發生後，台北地院刑事補償審查委員成立處理小組，並請院長黃國忠於去年12月底召開審查會，經張法官到場陳述意見後，最終認定張法官有重大過失，而求償比例應低於故意的全部賠，決議求償比例為8成，也就是1萬4400元；張法官及其書記官在今年初已支付1萬4400元而結案。

新聞稿澄清指出，台北地院依據相關程序召開會議、作成決議，並已求償完畢，與法治時報及法官翻轉司法群策會臉書文章所指不符。