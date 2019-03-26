小時被施暴出現雙重人格 她長大被性侵對方卻免賠錢
一名女證券營業員因童年被家暴受創，罹患創傷壓力症候群（PTSD），出現雙重人格，言行舉止偶爾會退化為6歲小孩，她6年前被邱姓客戶性侵得逞，邱一審被判4年6月徒刑。民事部分，女營業員求償150萬元，但已超過請求權時效，台北地方法院判邱免賠。
判決指出，女子因小時候親眼見到有精神病的姑姑被關進鐵籠，不斷痛苦掙扎、大叫，她自己也被父親施暴，罹患重鬱症、PTSD等疾病，出現幼兒退化症狀。女子成年後到科技公司上班，因而認識邱，她又轉行到證券公司工作，2011年邱成為她的客戶，兩人關係不錯私下常聊天也互稱兄妹。
邱2013年6月利用女子病症，將女子帶進會議室性侵得逞，邱否認犯行，供稱他知道女子患有PTSD，但兩人沒有交往也沒有發生性關係，且女子是誤認被性侵，還出現「被性侵而有小孩，但小孩已經死了」的錯覺，但法官不採信邱的說詞，且加上邱測謊未過，判刑4年半，案件仍在上訴中。
民事部分，女子提告主張，邱跟她說要進行「秘密性教育治療」，曾多次脫去兩人衣物，還要求她口交、性侵得逞，要求邱賠償150萬元。但法院認為，女子2017年10月才提告，已經超過法定2年的時效，駁回女子的請求，邱免賠。
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