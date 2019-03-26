患者罹舌癌未及時轉診 牙醫被控業務過失遭起訴

2019-03-26 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化謝姓資深女牙醫師幫廖姓婦人做假牙過程，發現患者口腔潰爛遲未癒合卻未及時轉診，直到廖婦到醫院檢查才發現是罹患舌癌，廖婦對牙醫提告，檢察官認為牙醫師發現廖婦口腔潰爛到進一步處置時間超過半年，有違一般醫療常規而有過失，彰化地檢署依業務過失傷害罪嫌將她起訴。

起訴書指出，58歲謝姓牙醫師從2015年11月開始幫廖婦擬定製作假牙計畫，2016年7月間謝女發現廖婦左側舌頭下緣部位潰瘍，以優碘局部塗敷，接下來三個月內廖婦就診12次，病歷上都沒紀錄有接受舌頭潰爛的相關處置，同年11月廖婦告訴謝女舌頭不適，謝女才再次擦藥並建議她找口腔顎面外專科醫師診治，後來廖婦還是持續到診所看診仍表示舌頭疼痛，謝女在2017年1月12日才將她轉診到醫院，確診為舌癌第四期。