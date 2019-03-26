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老翁違規穿越道路遭撞成植物人 機車騎士獲判6月徒刑

2019-03-26 15:05聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

施姓機車騎士去年2月11日在綿綿陰雨中，騎車行經新北市瑞芳中山路段時，不慎擦撞徒步違規穿越槽化線的林姓老翁。林姓老翁受創倒地，送醫搶救，至今仍呈植物人狀態，需專人24小時照護。基隆地檢署依過失傷害致重傷罪嫌起訴施姓騎士，基隆地方法院近日審結，認定機車騎士、行人雙方均有肇事責任，施姓騎士獲判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

施姓機車騎士當庭再三供稱，當時沿中山路往基隆方向行駛，行經事故路段時，有瞥見老先生站在馬路邊，當時並無法立刻判斷老先生是否打算穿越，只好先踩煞車，再放油門滑行，沒想到老先生突然違規衝出來，因為距離太近，一時煞車不及，根本閃不過。

林姓老翁車禍後，全身多處損傷，腦內出血大於30cc，且有水腦症狀，經住院治療仍呈現植物人狀態，無為意思表示、受意思表示、辨識意識能力，已達身體健康重大難治的重傷害。

檢警調查，林姓老翁未依規定走行人穿越道，反而貿然在距人行穿越道47.2公尺過馬路，穿越從道路右側穿越槽化線至道路左側，不慎被施姓機車騎士撞上。事發時雖是雨天，但騎士仍疏於注意車前狀況釀禍。

施姓騎士肇禍後，主動報警釐清肇事經過。基隆地方法院審理時指出，施姓騎士、林姓老翁均有過失，但騎士在老翁跨越車道白線、又探頭注意又方來車情形，足以判斷行人有意穿越道路，騎士應有足夠時間判斷、提前煞車減速，及時閃避車禍，但騎士卻仍未察前車狀況，撞上林姓老翁。

施姓騎士涉過失傷害致重傷罪，基隆地方法院判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

施姓機車騎士去年2月11日在綿綿陰雨中，騎車行經新北市瑞芳中山路段時，不慎擦撞徒...
施姓機車騎士去年2月11日在綿綿陰雨中，騎車行經新北市瑞芳中山路段時，不慎擦撞徒步違規穿越槽化線的林姓老翁，導致老翁傷重成植物人，施姓騎士獲判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。圖／報系資料照
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基隆機車騎士

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