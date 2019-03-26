南市傳國小師長期侵犯女童 校方：已要求該師立即請假

2019-03-26 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台南市議員林阳乙上午在議會質詢時，指南市某國小傳出「狼師性侵案」，擔任3、4年級的張姓導師，長期侵犯班上一名女童，昨晚他已陪受害女童及她的家人報案。

該國小表示，未接獲過家長反映投訴，昨晚報警後校方才知道，今已召開性別平等委員會，決議成立專案小組調查發生事實，另也要求該師今起請假，候續也將由教師會召開評議。

至於學生部分，校方將主動進行輔導及關心，也會向學生宣導性別平等知識，教導學生保護自己。