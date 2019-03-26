高雄港碼火燒車 拖板車燒成廢鐵

2019-03-26 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



一輛輛拖板車近中午行經高雄港69號碼頭管制哨時，後方突然冒煙並傳出怪聲，不久起火燃燒，消防隊獲報趕到，拖板車已陷入火海，駕駛時逃出，起火原因有待鑑識調查。

高雄港務消防隊表示，天上午約11點半獲報指管制哨附近有拖板車起火燃燒，火速趕到現場，12點10分撲滅火勢，拖板車被燒成廢鐵。