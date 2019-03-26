她被控通姦反控性侵 房東「2樓有神明，她要在1樓做」

2019-03-26 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



房東「阿龍」兩年前與女房客「小鳳」嘿咻，經他的妻子發現提告，「小鳳」反控他性侵害，他辯稱本來要在2樓做比較舒服，但她說2樓有神明，就在1樓做，檢察官以罪嫌不足將他予以不起訴處分；台中地院今天以妨害家庭罪將「小鳳」判刑3月，得易科罰金。

判決書指出，「小鳳」（化名）明知「阿龍」（化名）是蕭婦丈夫，兩人於106年10 月22日上午，在「小鳳」向他承租的租屋處1樓客廳內，與他發生性關係，經蕭婦提起告訴。

「小鳳」固坦承與他發生性關係，但否認不法，辯稱當日是他偷襲她，是他對她強制性交，並強調兩人並非男女朋友，「阿龍」是他的房東，由她的女兒陪同向警方控告「阿龍」性侵害。

「阿龍」辯稱，在此次性交行為前，他與「小鳳」就時常會接吻、穿著衣服擁抱，應該是他與她彼此間有那種默契，自然而然就發生，他與「小鳳」是互相脫對方衣服，她都沒有拒絕。

他本來有和「小鳳」說在2樓做比較舒服，但她說2樓有神明，所以就在1樓做。做完後鐵捲門打開，兩人還在門外聊10幾分鐘。

「阿龍」又說，在「小鳳」租屋大約3、4個月後106年3、4月間，有次她的腳踏車沒氣，他幫打氣，向她說「我一個要求，我就親妳一下。」，她也沒有意見，就從那次開始，兩人越走越近，是他比較主動一點。

法官查出，「小鳳」至醫院驗傷，除處女膜陳舊性疤痕外，其餘頭面、肩頸部、胸腹部、背臀部、四肢部、肛門及其他部位，均無任何外傷。倘「小鳳」所辯遭他偷襲為強制性交，她經生理檢查卻均無任何外傷，難認辯詞合乎常理。