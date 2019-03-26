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男大生恐嚇「會找涂市長一起死」 結果他先被抓到罰9萬

2019-03-26 13:59聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東某楊姓男大生陳情嘉義市警方執法不當，卻對回覆仍不滿意，去年4月竟涉打去嘉市府恐嚇「我要裝汽油的瓶子同歸於盡」、「我會找涂市長一起死」等語，接聽的值班人員趕緊報警。他被逮後辯稱是宣洩情緒，但高雄高分院認為，他的說法使人相信有意加害時任市長涂醒哲，依犯恐嚇公眾罪判3月徒刑，易科罰金9萬元定讞。

判決指出，楊姓男子2017年11月時在嘉市西區某超商與人衝突，被到場員警帶回派出所，但事後指控警方打斷他左臂，向嘉市警局投訴，甚至陳情或檢舉到警政署、監察院等中央單位，另提國賠求償800多萬，不過二審仍敗訴。

楊姓男子怒氣難消，並對陳情嘉市警局的回覆心有不滿，去年4月7日下午3點多撥打嘉市府為民服務中心專線，向值日室接聽盧姓科員恐嚇「我跟你講啦，我要同歸於盡，我要裝汽油的瓶子同歸於盡」、「要死大家一起死，我會找涂市長一起死」，盧便向轄區南門派出所報案。

楊姓男子被逮後辯稱，他對嘉市府處理的情形不滿，且投訴無門，心情不好，打電話指示宣洩情緒沒有恐嚇意思。

一審法官認為，楊電話中講的內容明顯有加害嘉市長生命的意思，且稱「同歸於盡」、「要死大家一起死」不是僅市長1人，屬恐嚇公眾，以及提到汽油，言下之意是潑汽油點火。

法官發現楊除了向嘉市府投訴，還陳情或檢舉到警政署、監察院、總統府等，透過各項管道爭取權益，卻仍打電話恐嚇，犯後拒認罪，依犯恐嚇公眾罪判4月徒刑。上訴後，高雄高分院合議庭認為，一審依楊曾因詐欺、竊盜案件遭判刑，但與此案沒關聯，不該依累犯加重，改判3月徒刑定讞。

楊姓男大生涉嫌撥電話到嘉市府為民服務中心專線恐嚇「我會找涂市長一起死」等語，高雄...
楊姓男大生涉嫌撥電話到嘉市府為民服務中心專線恐嚇「我會找涂市長一起死」等語，高雄高分院依犯恐嚇公眾罪判3月徒刑定讞。圖為嘉市府服務中心值班人員。圖／本報資料照
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恐嚇監察院國賠

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