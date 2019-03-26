桃園檢察長被疑關說擬調高檢署 檢審會明討論人事案

2019-03-26 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園地檢署檢察長彭坤業指示公訴檢查官，針對醫師逃漏稅5億案促成認罪協商被質疑關說，高檢署上週五派調查小組南下赴桃檢調查，法務部擬將彭坤業調往高檢署靜候調查結果，明天下午2點將召開檢審委員會，由政務次長陳明堂主持，針對彭的人事遷調案做討論，預計傍晚就會有結果。

據悉，關說疑雲事件爆發後，高檢署上週五（22日）派襄閱主任檢察官宋國業、檢察官許鈺茹、周士榆組成小組到桃檢做行政調查，過程持續到深夜近10點，層級從檢察長彭坤業、襄閱主任楊挺宏，公訴主任以及當事檢察官都有被約詢。

有檢審委員證實，法務部明天下午2點將召開人事遷調案；另擬將彭坤業先調往高檢署，靜候調查結果出爐後再做下一步安排，而檢察長遺缺是由桃檢襄閱主任檢察官楊挺宏暫代，或高檢另派人代理，目前仍未明朗。

據了解，明天檢審會針對彭坤業人事遷調案討論，除了依據目前所得資訊，也會就其指示檢察官促成協商的行政過程中是否有疏失，以至於領導能力出問題，都是討論面向。