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強灌中風丈夫農藥致死 法官連3次減刑判緩刑

2019-03-26 12:13聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民蔡姓男子兩年前車禍受傷中風、無法自理生活，由妻子林婦長期照顧，而林婦本身患有嚴重思覺失調症而不自知，為了不讓丈夫受苦，將農藥巴拉刈倒入紙杯，再倒入鼻胃管強灌入丈夫口中，見丈夫不斷哀嚎，叫救護車前來救援，但仍因傷勢嚴重死亡，台中地院認定情堪憫恕，今天依殺人罪將林婦判刑1年10月，緩刑4年。

蔡男的兒子證稱，媽媽長期照顧爸爸，又疾病纏身，身心崩潰的極限，本打算在餵食爸爸 農藥後，自己也尋短，才會要求他於媽媽與爸爸身故後，燒一燒骨灰灑海裡。

合議庭以69歲的林婦案發時因思覺失調症發作，致辨識能力降低；犯後向警方自首；以及「情堪憫恕」，先後3次為林婦減刑。同時林婦的2個兒子在審理時，均表示媽媽身體不佳，不希望媽媽入監服刑，因此法官宣告緩刑4年。

判決書指出，林婦是蔡男的妻子，蔡男於106年4月間車禍受傷，由她長期照顧車禍受傷後中風、腦部退化、四肢無法行動、插鼻胃管治療而無法正常言語，且無法自理生活的丈夫。

林婦自身因腳部退化行動不便，又患胃疾、手指蜂窩性組織炎等疾病而健康欠佳，患有重度的思覺失調症而不自知，屢有與丈夫一同自殺的念頭。

106年9月6日晚間，林婦因長期壓力，致思覺失調症發作，致辨識能力降低，因認丈夫生活痛苦，而她自己身心俱疲、不堪負荷，明知夫並無自殺、囑託或承諾被殺的意思能力。

林婦先將農藥巴拉刈倒入量杯，再倒入鼻胃管內強灌入丈夫的口中，因見丈夫不斷哀嚎，林婦見狀不忍，乃打119通知救護車來救護，並向到場員警坦承強灌丈夫農藥，而蔡男經送醫急救後，延至9月7日不治死亡。

蔡男車禍受傷中風、無法自理生活，由妻子林婦長期照顧，而林婦本身患有嚴重思覺失調症...
蔡男車禍受傷中風、無法自理生活，由妻子林婦長期照顧，而林婦本身患有嚴重思覺失調症而不自知，為了不讓丈夫受苦，將農藥強灌丈夫口中，見丈夫不斷哀嚎，叫救護車前來救援，但仍傷勢嚴重死亡，台中地院認定情堪憫恕，今天依殺人罪將林婦判刑1年10月，緩刑4年。圖／本報資料照
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思覺失調症車禍中風

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