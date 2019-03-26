不滿遭影射！「口罩女」向郭新政、盛竹如求償600萬元

2019-03-26 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市前市議員李新（已歿）義妹林麗君不滿李新女友郭新政、資深媒體人盛竹如，在「誰摔死了李新」系列影片中，影射李新墜樓與她有關，質疑她假冒身分到場等，今上午赴台北地檢署控告郭新政涉加重誹謗罪，另向台北地院提起民事訴訟，向郭新政、盛竹如2人求償600萬元及回復名譽。

林麗君今哽咽表示，自從「誰摔死李新系列影片」播出後，全家人經常被鄰居、同學及同事質疑與李新墜樓有關，甚至有網友謾罵她及她丈夫黃烈明是「殺人兇手」，全家人飽受折磨，為捍衛清白以及不再讓李新被消費，決定挺身而出提告。

兩人的委任律師林凱表示，從郭新政選用的影像畫面即可得知，林麗君當時是與李新服務團隊多位成員同時到場，郭新政詢問到場成員，就可輕易得知沒假冒之事，且《蘋果日報》於次日即因林麗君發現錯誤報導而作更正。

林凱指出，在郭新政提告後，林麗君曾於去年12月10日開庭前，提出聲明澄清，並當庭提出《蘋果日報》的道歉更正啟事，郭新政知悉後仍於今年1月29日出版「誰摔死了李新？！」一書，繼續損害林麗君丶黃烈明夫婦名譽，因此質疑郭新政有妨害名譽犯行的真實惡意，提出刑事告訴。