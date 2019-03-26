女子自殘詐保57萬多元 她和幕後指使者遭起訴

2019-03-26 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名黃姓男子曾擔任保險業務員，熟知保險業務，找兩名友人故意在山區被蜂螫、腳踩釘子再去泡溫泉或海水，住院詐領874萬多元保險金，遭判4年10月定讞。檢警續查發現，他唆使陳女用相同手法詐領57萬多元，台北地檢署今依9個詐欺取財罪嫌起訴黃、陳女2人，請求法院分論併罰。

檢警調查，黃找游姓、陳姓友人分別向國泰人壽、富邦等壽險公司投保傷害醫療險等保單，再指導兩人用手或腳踩蜂窩、踩釘子或尖銳物，受傷後泡水溝水或海水，讓傷口惡化必須前往醫院動清創手術。

接著，以到福山植物園遊玩、果園泡茶不慎被蜂螫、南澳海邊玩水不慎踩到異物、礁溪泡溫泉被刺傷等傷勢，向保險公司詐領874萬多元。3人各被判處4年10月、2年8月、1年徒刑定讞。

檢警接獲報案，指黃在2013年7月至11月間，黃指示陳姓女子3度腳踩蜂窩、腳踩鐵釘後泡髒水，因此住院。再9度向國泰、富邦及南山3家保險公司詐領理賠金，分別為30萬4667元、21萬3519元、5萬2000元，合計詐領保險金57萬3519元，2人再以6、4比例朋分。

據了解，兩人坦承犯行，且陳女已返還國泰及南山公司保險金。檢方認定2人涉犯9個詐欺罪，依法起訴請求法院分論併罰。