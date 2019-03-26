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影／科技執法來了 基隆警局長：東岸高架仁五路先試辦

2019-03-26 11:47聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市議會早上通過「運用科技分析嚴重不當駕駛行為，及提升行車安全計畫」墊付案362萬元，市警局長詹永茂說，這就是科技執法，仁五路公車停車處常有違規停車，造成公車上下車乘客危險，他們將率先在這裡設錄影照相設備，只要違法就會傳輸到後端，警察依規定告發，希望大家能夠配合。

另外，交通部全額補助的400萬元，將在基隆市中正高架橋上裝科技執法，今年會同步上路。

基隆市中正高架橋曾列全台十大危橋，雖經補強，但連續彎道與下坡路段，大型車若超速或超重時，容易發生翻車事故，市府從2016年元月起全面禁行貨櫃車、聯結車，中正路的仁一至義一路段也全天候禁行；不過，還是有大貨車偷跑，抓不勝抓。

警方已將公車停靠區違停列為取締重點，但警察一走，車輛又違規停靠，靠警察站崗驅離，消耗大量警力之外，效果也有限。因此，基隆市規劃引進新式的科技執法系統，加強防制公車停靠區違停及維護高架橋安全。

這套新式的儀器除了車牌辨識偵測、雷達感測之外，還有廣播警告系統，一旦發現違停就會廣播提醒車主，超過一分鐘仍未駛離，就會自動告發。新北，桃園市已經上線執行，根據桃園市統計資料顯示，新式執法系統建置後，大幅降低公車停靠區違停問題。

基隆市警局長詹永茂說，仁五路公車停車處常有違規停車，造成公車上下車乘客危險，他們...
基隆市警局長詹永茂說，仁五路公車停車處常有違規停車，造成公車上下車乘客危險，他們將率先在這裡科技執法。圖／本報系資料照
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交通部全額補助的400萬元，市警局將在基隆市中正高架橋上裝科技執法，今年會同步上...
交通部全額補助的400萬元，市警局將在基隆市中正高架橋上裝科技執法，今年會同步上路。圖／基隆市政府提供
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公車基隆違停

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