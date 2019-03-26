四位新任大法官名單將出爐 民團：推薦時程過於倉促

2019-03-26 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



司法院大法官即將有四位任期屆滿，總統府今年3月11日成立「民國108年司法院大法官提名審薦小組」將協助總統提名人選，咨請立法院同意。「民間監督大法官人選聯盟」今上午在立法院舉行記者會，認為外界僅有短短16天推薦人選，「流於形式、拉外界陪襯」，盼提供審查標準及被提名人學術著作、實務判決供外界檢視。

現任大法官15人，其中4位2011年就任的陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗，任期均自2011年10月1日起，至2019年9月30日止。總統將依據《中華民國憲法增修條文》規定提名人選，並於今年立法院第9屆第7會期，咨請立法院同意後任命。

「民國108年司法院大法官提名審薦小組」委員包括副總統陳建仁、司法院前院長翁岳生、賴英照、前大法官劉鐵錚、林子儀及輔大法律榮譽講座教授劉初枝等6人。

「民間監督大法官人選聯盟」今先肯定許宗力院長任內的大法官，相較於前院長賴浩敏，釋字質量有提升，盼新血能持續。不過，給予外界16天推薦時程過於倉促、草率，司改會常務執行委員高烊輝質疑，會不會令人感到誠意不足？懷疑是否有口袋名單。被提名人應受到社會檢視，審薦小組程序要透明，是基於何標準提名？推薦人選不被提名原因為何？

聯盟呼籲，公布大法官被提名人選後，外界無從得知被提名與否的原因，希望審薦小組能向社會說明「審查基準」，且公布提名後，將被提名人的履歷（包括學經歷、財產、稅務狀況等）以網路方式公開呈現，且學者應公開著作、法官應公開判決，供大眾檢視。