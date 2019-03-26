裝「酒精鎖」遏止酒駕 基層警：立意良好、執行困難

2019-03-26 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



為遏止酒駕，累犯強制裝「酒精鎖」立法院今天三讀， 對於酒精鎖能否發揮功效，基層員警認為立意好，但執行層面困難，如何預防僥倖駕駛找人代吹，恐怕不好取締，學者也指出，國外酒精鎖只安裝車輛，但台灣機車數量是汽車2倍，與其提高刑罰，以「處罰幫助犯」提高共同監督才是重點。

有交通隊警官質疑，不確定酒精鎖的感測範圍是否夠靈敏，況且監理站對於大量註銷車牌未繳回，過去才被監察院糾正過，未來若針對酒駕累犯強制加裝酒精鎖，是誰要去裝、有沒有確實安裝等，都得有明確的配套措施，他也認為再多的刑罰都是後端，駕駛人能有自覺才是重點。

有基層員警直言，酒精鎖立意雖然好，但要防範別人代吹、如何舉證等，執行上明顯有困難，建議針對累犯乾脆直接沒入交通工具，從源頭遏止危險行為；此外，酒駕者中不乏長年飲酒，已經酒精中毒者，他們需要的是戒癮治療，對於行政處罰、刑責等，恐怕都已失去嚇阻效果。

中央警察大學交通學系教授蔡中志指出，台灣機車數量比汽車多2倍，若引進國外在汽車上加裝酒精鎖，對於機車酒駕問題無法公平處理，能否遏止酒駕效果有限。

蔡中志認為，預防酒駕最有效的辦法是引進日本法條「處罰幫助犯」，他建議在道路交通管理處罰條例35條中，增加處罰酒駕幫助犯，也就是說對於明知駕駛喝酒仍提供車輛，或是清楚他將開車仍提供酒類，以及知悉駕駛喝酒的同座乘客。