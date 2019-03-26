尋找伴侶渡一生？奈國詐團成員施美男計向台女詐549萬

2019-03-26 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



奈及利亞男子「詹姆士」、「安東尼」及賴比瑞亞男子「布萊恩」等多人組成跨國詐騙集團，詹姆士去年對台灣魏姓女子佯稱他是英國籍工程師，妻子過世，想要尋找伴侶共渡一生，先後向魏女詐財549萬餘元，經警逮獲同夥「布萊恩」，台中地院今天依加重詐欺等罪起訴「布萊恩」，持續查緝在逃同夥。

起訴書指出，38歲的賴比瑞亞籍男子，去年6月間加入自稱為「安東尼」的奈比瑞亞籍男子、「詹姆士」、白素素等7人組成的跨國詐騙集團，受「安東尼」指揮擔任車手與被害人接觸行騙、收款等工作。

詹姆士去年8月27日透過通訊軟體，與已離婚的台灣籍魏姓女子連繫，佯稱「我是英國籍工程師，在愛爾蘭High Sea工作，我太太4年前過世，在美國德州有1子，想要尋找伴侶共渡一生」，致被害人信為為真。

詹姆士再謊稱「兒子要慶生」、「我的工程已被監督的人認證，我可以離開了，但我的帳戶被凍結無法匯出，我把我的工程款寄給妳」，魏女告知她台灣的地址後，詹姆士再佯稱「行李箱上有你的名字，在土耳其運送被扣住，需要再匯款能繼續運送。」

由魏女匯款至義大利，詹姆士又佯稱行李箱已運到台灣，內有新台幣4000萬要給魏女，會派布萊恩跟魏女連絡，布萊恩以行李箱需要「通關費」，向魏女取款美金1萬4000元。

布萊恩再依「安東尼」指示，將數張美金紙鈔混合染料成綠色，與魏女在台中市摩爾摩沙酒店，布萊恩自行李箱保險櫃取出10張綠色紙張，加入藥水、熱水浸泡後，綠色紙張還原成百元美鈔，使魏女信以為真，布萊恩再對魏女說藥水不足後離去，將保險櫃留給魏女。

詹姆士再連絡魏女，佯稱保險櫃裡有價值4500萬元的美金，需要取得藥水才能還原，要求魏女匯款美金10萬元到大陸地區買藥水，匯給大陸地區的白素素，並表示他要來台灣，需要旅費；且要先給布萊恩美金5萬，不然布萊恩會離開台灣。