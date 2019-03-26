迷路羊闖入快速公路 桃園警充當牧羊人

2019-03-26 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



一隻羊昨晚在桃園市台66號快速公路「散步」，不但引起騷動，不少駕駛人也因為突然其來一頭羊連忙煞車、閃躲險象環生，警方據報調派兩車4名員警才能包圍住羊，最後通知飼主到場領回這隻走失惹麻煩的羊。

警方表示，昨晚66快速公路還是尖峰時段車流量大，接到報案電指出台66線快速公路往東9公里位置，有頭羊一直往東跑，楊梅警分局新屋分駐所副所長蔡坤德、警員汪心閔據報後趕往現場，果真有頭羊在快速路上小跑步，偶爾還停下來東張西望似乎想找出口離開。

現場車速飛快，羊在快速公路上更危險，警方巡邏車沒有捕羊工具，要攔下羊但是羊不肯合作，一下沿路肩走走跑跑，見員警靠近又走向外側車道，為避免發生意外，只好用「牧羊人」趨趕方式讓羊走路肩以免發生危險。

員警直覺是附近一家牧場的羊，於是請所分駐內同事陳宗明、宋璧如開車到觀音區富源高壓電塔旁的牧場，找葉姓飼主幫忙，葉聽警方說明後才知道羊「偷溜」，趕緊放在工作坐警車趕到現場。