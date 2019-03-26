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迷路羊闖入快速公路 桃園警充當牧羊人

2019-03-26 10:05聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

一隻羊昨晚在桃園市台66號快速公路「散步」，不但引起騷動，不少駕駛人也因為突然其來一頭羊連忙煞車、閃躲險象環生，警方據報調派兩車4名員警才能包圍住羊，最後通知飼主到場領回這隻走失惹麻煩的羊。

警方表示，昨晚66快速公路還是尖峰時段車流量大，接到報案電指出台66線快速公路往東9公里位置，有頭羊一直往東跑，楊梅警分局新屋分駐所副所長蔡坤德、警員汪心閔據報後趕往現場，果真有頭羊在快速路上小跑步，偶爾還停下來東張西望似乎想找出口離開。

現場車速飛快，羊在快速公路上更危險，警方巡邏車沒有捕羊工具，要攔下羊但是羊不肯合作，一下沿路肩走走跑跑，見員警靠近又走向外側車道，為避免發生意外，只好用「牧羊人」趨趕方式讓羊走路肩以免發生危險。

員警直覺是附近一家牧場的羊，於是請所分駐內同事陳宗明、宋璧如開車到觀音區富源高壓電塔旁的牧場，找葉姓飼主幫忙，葉聽警方說明後才知道羊「偷溜」，趕緊放在工作坐警車趕到現場。

警方兩輛巡邏車連同葉男共5人耗費約1小時，最後終於在台66線10公里成功攔下逮住羊，並由飼主抱著羊上警車回牧場。葉姓飼主表示因為新建農場上周才通過農委會檢查，最近正要把羊隻移至新農場，沒想到昨天傍晚他剛餵完羊群回家吃飯，其中一頭羊隻就溜上台66線，幸好有員警2車4人協助包圍羊隻才能順利抓住羊隻，葉姓飼主也保證會儘快將羊群移到新農場圈養。

警方派兩輛車捕羊。記者鄭國樑／翻攝
警方派兩輛車捕羊。記者鄭國樑／翻攝
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葉姓飼把羊扛上肩坐警車回牧場。記者鄭國樑／翻攝
葉姓飼把羊扛上肩坐警車回牧場。記者鄭國樑／翻攝
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牧場農委會工作

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