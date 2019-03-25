獸父性侵女兒害人格分裂 阿嬤目睹還罵「妳三八」

2019-03-25 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東一名父親10幾年前涉嫌性侵讀高中的長女，第1次少女搖醒旁邊熟睡的妹妹，但怕妹妹嚇到改口說沒事，第2次她被父親逞慾後，祖母開門撞見發現她沒穿褲子還罵「在三八什麼」；事後少女受創甚深，曾吞百顆藥自殺、診斷出人格分裂，前年才提告父親。高雄高分院依強制性交罪判父親7年半徒刑，可上訴。

被害少女目前已約30歲，她指控2005年8月到2006年間、她就讀高中時，父親在某晚爬上她床，鑽入棉被強脫她褲子，她全身僵硬、以手阻擋在胸口推拒，仍遭性侵得逞；她說，當時伸手去搖醒妹妹，結果父親趕緊下床、拉上褲子，還斥她把妹妹吵醒，不過當妹妹發覺不對哭著問父親和她在做什麼，她改口說沒事。

她還控訴，後來高中畢業前某天傍晚，父親強迫她到主臥房強脫衣性侵，逞慾後，祖母開門進來，目睹父親沒穿上衣，她則躺床蓋棉被，祖母掀被發現她下半身沒穿，驚呼「啊娘喂」，打她並罵「妳是在三八甚麼」。

不過全案審理時，父親承認曾和長女發生不倫關係，時間點已不記得，但她所指控的這兩次都沒性交；父親還提出她上大學後傳給他的訊息，辯稱兩人感情很好。

法院傳喚被害人的妹妹出庭，證稱有一晚聽到旁邊姊姊睡的床有聲音，偷看知道父親跟姐姐在棉被內，還故意一直翻身，就聽到父親說「把妹妹吵醒了」，她認為姊姊被欺負了，但姊姊只是說父親幫忙調整內衣。

合議庭還發現，少女上大學後持續到學校輔導中心接受諮商，加上家裡父母鬧離婚，外婆不滿揚言要公布性侵之事，父親還打給她要求保密，都讓她壓力倍增，曾吞下100多顆藥自殺獲救，且住進精神科病房，診斷出適應障礙、人格分裂、輕鬱症等。屏東地院認定父親兩度性侵，依成年人故意對少年犯強制性交罪，2罪合併處7年半徒刑，高雄高分院駁回上訴，仍可上訴。