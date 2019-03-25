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嘉縣議員當選人涉賄羈押 申請在看守所宣誓就職

2019-03-25 21:31聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣議員當選人王焜玄涉及賄選案，刑事已起訴到院方，民事當選無效之訴也在嘉義地院審理中，王目前羈押在嘉義看守所，已解除禁見。今傳出王將在看守所宣誓就職，嘉義地院及嘉義看守所，上周五都收到議會函文，希望今天上午讓王在看守所宣誓就職，地院認為準備時間倉促，來不及確認法務部、內政部態度，因此未配合。

嘉義縣議會表示，日前的確收到申請讓王在看守所宣誓，若依照宣誓條例第五條，「宣誓應於就職任所或上級機關指定地點公開行之」，宣誓地點除就職任所（縣議會），也可在「上級機關指定」地點辦理，縣議會日前發文請示內政部，內政部則回函請議會依權責辦理、協調。

王焜玄的辯護律師陳澤嘉說，對就職一事樂觀其成，但否認在看守所就職一事是被告或律師團提出。陳談到，此事主動權不在王手上，民事當選無效之訴4月下旬要開審理庭，重點是官司要得到好的結果，爭取無罪，讓司法還當事人清白。

嘉義地院庭長洪嘉蘭證實，上周五收到縣議會來函，希望今天派法官到看守所監誓，考量來不及確認看守所是否為上級機關指定地點，也未收到法務部公文書，為求慎重，未派人到場。

嘉義看守所表示，尚未收到上級機關法務部通知，是否同意在看守所宣誓，今天法院也沒有派人到場監誓，目前未收到法務部回覆，因此今天未辦理宣誓。

知情人士指出，過去確有看守所宣誓前例，但因社會觀感不佳，法務部是否同意「看守所」屬「公開」地點仍難認定？王焜玄現為議員當選人身分，若宣誓後即成為正式議員，下次出庭可向法院申請新交保理由，「在縣議會開議期間行使議員權力」，屆時法院是否同意也不得而知。

嘉義縣議員當選人王焜玄（左）日前由律師陳澤嘉陪同到嘉義地檢署。圖／本報資料照片
嘉義縣議員當選人王焜玄（左）日前由律師陳澤嘉陪同到嘉義地檢署。圖／本報資料照片
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