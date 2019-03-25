前法官胡景彬「三房」黃月蟾 隱匿貪汙所得300萬

2019-03-25 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中高分院前法官胡景彬，妻妾成群，審理中港大飯店股權糾紛案，透過「三房」黃月蟾收賄300萬，黃女被依貪汙共犯判刑12年確定，已於去年入獄服刑，台中高分院更二審查出她為避免300萬被檢調查獲，一部分作為家用，其餘230萬藏在不知情弟媳的保管箱，合議庭以隱匿貪汙所得罪將她判刑1年2月、褫奪公權2年。得上訴。

前法官胡景彬於6、7年前，審理台中市中港大飯店股權糾紛案，強迫當事人和解，否則要補繳鉅額遺產稅，透過「三房」黃月蟾收賄300萬元；同時特偵組查扣來源不明財產4000多萬元，這是國內司法史上被查扣不明財產最多的法官。

檢審查出，中港大店因發生家族股權糾紛案，飯店已故創辦人的女兒邱婦遭親屬提告返還股權，邱婦一審敗訴上訴後，得知姻親「小玲」與受命法官胡景彬的「三房」黃月蟾是堂姐妹，透過「小玲」向胡行賄，事後邱婦支付500萬，其中300萬元由「小玲」轉交黃月蟾，另外200萬元被「小玲」私吞。

法官依貪汙及財產來源不明等罪，將胡景彬判刑18年6月確定；而為胡收賄的「三房」黃月蟾也被依貪汙共犯判刑12年定讞，兩人己於去年入獄服刑。而黃隱匿300萬元部分，由台中高分院繼續審理。

台中高分院更二審，查出黃月蟾為避免與胡景彬共同違背審判職務所收受的300萬元被檢調查獲，除其中部分留作家用外，其餘230萬元放置在台灣銀行健行分行以不知情弟媳蔡女名義所租用的保管箱內而為隱瞞。