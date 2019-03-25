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綠島監獄要受刑人唱軍歌違法 矯正署：處遇細則不更動

2019-03-25 20:04聯合報 記者曾健祐╱即時報導

綠島監獄謝姓收容人控告監獄管理人員要求刑人唱軍歌、答數等管理方式違法，台東地院判謝勝訴，成為司法首例；對此，矯正署表示，唱軍歌並未列在相關處遇細則中，綠島監獄管教方式屬個案，目前不會變更處遇規定，由於獄方已上訴，未來會視二審判決再做後續討論。

矯正署表示，有關綠島監獄要受刑人唱軍歌答數，由署內並無名文規定，將這種方式作為處遇方案，所以綠島監獄情況屬於個案，因此相關處遇細則不會做更動。

矯正署說，尊重台東地院的判決，而綠島監獄也已經提出上訴，將會補充說明理由、目的，未來矯正署會視二審判決結果，若認為確有必要，將參考判決理由，召開首長會議來討論。

有矯正署官員指出，是否將「唱軍歌比賽」作為處遇，各獄所看法見仁見智，過去曾舉辦過的單位認為，由受刑人組隊參賽唱軍歌，除了提振精神，另一方面還有獲得名次報獎的誘因，但把唱軍歌當作對個人的「管教」就很少見，可能因此才被法官認定與教化功能無關連性。

綠島監獄被外界喻為「惡魔島」，主要收容對象為全國矯正單位難以管教、誣控亂告，或是有攻擊主管行為，在監所內沒辦法配合行為等，報經核准就會移監到綠島服刑。

相對於北部收容人數最多的台北監獄，目前有3700多名受刑人，屬於中高度管理矯正機關，以累犯、再犯，或是地檢署指揮執行對象，並無採用對受刑人唱軍歌、答數等管教措施。

台北監獄指出，根據受刑人罪名、刑期施以教誨教育，並安排各類輔導治療課程，作業訓練等，例如性侵犯罪者會接受臨床心理師治療，毒品、酒駕等，則安排宗教教誨、法治教育等，也就是說，收容人服刑期間工作、受教都得按表操課。

矯正署。圖／報系資料照
矯正署。圖／報系資料照
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監獄綠島受刑人

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