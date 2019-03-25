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誤指張縣長兒子曾犯性侵 法院：被告母親並非張麗善

2019-03-25 18:20聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

鯤傳媒網路新聞以『韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？』為標題，報導雲林縣長張麗善的兒子張席維曾涉妨害性自主案，該報導並引用雲林地方法院106年12月的判決文，經本報記者今天下午向雲林地方法院求證後，基於個資法不便透露太多，但法院則強調，該案被告「張席維」的母親並非張麗善。

這家媒體日前以『韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？』為標題，引用雲林地方法院106年的判決文，報導「張席維」於105年涉在網路結識一名未滿16歲少女並性侵兩次，被法院判決應執行四月，緩刑兩年。

由於該案被告「張席維」，被認為是韓國瑜網路小編成員也是雲林縣長張麗善的兒子張席維，兩天來網路瘋傳，輿論譁然，張麗善和張席維母子今天不約而同澄清之外，也同聲譴責未經查證，報導不實，揚言控告這家媒體。

由於判決文沒有書寫「張席維」的年籍和籍貫，只記載這名被告「張席維」從商且是大學畢業。儘管張麗善母子再三強調是同名同姓，且被告「張席維」並非雲林人，是從外縣市到雲林犯案，但今天各媒體仍不斷追蹤查證。

據曾偵辦該案的斗六市警員回憶當時查案情況時表示，該案嫌犯「張席維」很年輕約只20初頭，和雲林的張席維年齡有差距。另據認識張麗善的兒子的警員也說，被告的身材和張麗善的兒子張席維差很多，是不同人。

本報記者今天下午再向雲林地方法院查證，基於個資法，法院也不便透露太多，但只強調該案被告「張席維」確非雲林人，且其母親並非張麗善，同名同姓應屬巧合。

張麗善的兒子張席維無端被媒體報導曾犯性侵案，他再三澄清並將控告這家媒體還他清白。...
張麗善的兒子張席維無端被媒體報導曾犯性侵案，他再三澄清並將控告這家媒體還他清白。記者蔡維斌／翻攝
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張麗善的兒子張席維（圖後排右一）是韓國瑜的小編。記者蔡維斌／翻攝
張麗善的兒子張席維（圖後排右一）是韓國瑜的小編。記者蔡維斌／翻攝
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張麗善韓國瑜個資

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