誤指張縣長兒子曾犯性侵 法院：被告母親並非張麗善

2019-03-25 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



鯤傳媒網路新聞以『韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？』為標題，報導雲林縣長張麗善的兒子張席維曾涉妨害性自主案，該報導並引用雲林地方法院106年12月的判決文，經本報記者今天下午向雲林地方法院求證後，基於個資法不便透露太多，但法院則強調，該案被告「張席維」的母親並非張麗善。

這家媒體日前以『韓國瑜市長的小編，竟然是這種人？』為標題，引用雲林地方法院106年的判決文，報導「張席維」於105年涉在網路結識一名未滿16歲少女並性侵兩次，被法院判決應執行四月，緩刑兩年。

由於該案被告「張席維」，被認為是韓國瑜網路小編成員也是雲林縣長張麗善的兒子張席維，兩天來網路瘋傳，輿論譁然，張麗善和張席維母子今天不約而同澄清之外，也同聲譴責未經查證，報導不實，揚言控告這家媒體。

由於判決文沒有書寫「張席維」的年籍和籍貫，只記載這名被告「張席維」從商且是大學畢業。儘管張麗善母子再三強調是同名同姓，且被告「張席維」並非雲林人，是從外縣市到雲林犯案，但今天各媒體仍不斷追蹤查證。

據曾偵辦該案的斗六市警員回憶當時查案情況時表示，該案嫌犯「張席維」很年輕約只20初頭，和雲林的張席維年齡有差距。另據認識張麗善的兒子的警員也說，被告的身材和張麗善的兒子張席維差很多，是不同人。