王傳家通姦案法官發新聞稿 檢察官：判決不妥就上訴

2019-03-25 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



前職棒球員王傳家與杜姓女球迷發生婚外情，被指控與杜女全裸、共處一室，依妨害家庭罪起訴；台北地院審理，以通姦罪本身違憲等理由，判王傳家、杜女無罪，台北地檢署檢察官說，如果告訴人聲請上訴，即依法辦理，收判後如發現無罪理由不妥適，也依法上訴。

王傳家、杜姓女球迷雙雙被判無罪，根據判決書，理由包括「以刑罰來處罰違反道德的事過嚴」、「審判中認為通姦罪有違憲之虞」、「性器未接合違法要件並不構成」、「蒐證影音光碟是以侵入住宅方式取得不具證據能力」、「通姦行為並不侵害通姦他方的性自由權、名譽權」。

球星的桃色糾紛引人囑目，無罪判決採嚴格證據主義，法官林孟皇今天下午宣判同時，為免生議，親製新聞稿發放，不過，宣判結果司法圈內議論紛紛。

王傳家妨害家庭案經過1次偵查不起訴，王妻胡女再議，高檢署發回續行偵查，第2次偵查後起訴，起訴檢察官今天表示，如果告訴人要聲請上訴，即會依法辦理，收判之後如發現無罪理由不妥適，即依法提起上訴。