涉性侵鈕承澤境管抗告遭駁 高院：他定期出國「靈修」

2019-03-25 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



導演鈕承澤遭被控性侵劇組女助理，被法院裁定限制出境，但他不服提出抗告，高等法院今天裁定駁回，鈕仍被限制出境、出海。高院指出，鈕承澤自述會定期到國外「靈修」，每次出國一周至一個月，法官認定有能力長期滯留海外，故駁回抗告，維持限制出境的處分。

鈕承澤被控執導電影「跑馬」期間，認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，劇組人員離去後，鈕涉嫌將被害女子強壓在沙發上強脫衣褲，並以手指強行插入被害女子下體，檢察官偵辦後，將鈕承澤起訴。

台北地方法院院日前召開調查庭審查有無繼續限境必要，認為鈕涉犯重罪，且鈕資力雄厚，復有國外工作計畫，具備在國外長期居住、生活能力，因此裁定限制出境、出海。

鈕成澤抗告指出，法院限制出境、出海，卻未見限制出境、出海的理由，他未收到限制出境的裁定書，法院裁定有違背刑事訴訟法應敘述理由而未敘述的重大違誤。

高院今天裁定駁回鈕承澤的抗告，認為鈕承澤透過律師閱卷，可以知道原審批示限制出境、出海的理由，難認裁定違法；訴訟有浮動性，當事人心態難免隨著訴訟進行而變化，雖然鈕承澤先前都遵期到庭，但這和出境後是否滯留國外不歸，沒有必然關係，不能因此認定沒有限制出境的必要。