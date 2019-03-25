鈕承澤涉性侵案想出國取景 法院不准確定

2019-03-25 17:16 中央社 台北25日電



鈕承澤涉性侵劇組女工作人員遭起訴、限制出境，高院駁回抗告而確定。 本報資料照片 分享 facebook

導演鈕承澤涉性侵劇組女工作人員遭起訴，不服審案北院裁定限制出境，使他無法出國取景，提起抗告。高院考量他有赴國外定期靈修，有資力在外不返國等情形，駁回抗告而確定。

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，台北地檢署查出被害人胸部有鈕承澤DNA、下體有新傷等，今年2月初依強制性交罪嫌起訴鈕承澤，並以他犯後卸責、態度難認良好，建請法院處以適當之刑。

檢方偵辦期間對鈕承澤限制出境、出海，案件移審後，台北地院法官仍維持限制出境、出海的處分。

台北地方法院表示，考量鈕承澤所涉犯最輕本刑3年以上、10年以下有期徒刑的重罪，且被告資力雄厚，也有國外工作計畫，具備在國外長期居住、生活能力，衡量本案審理的公益及侵害被告權利的私益，所以對被告做出限制出境、出海處分。

鈕承澤不服遭限制出境、出海處分，提起抗告，由台灣高等法院受理。

高院審酌，原審裁定合法，鈕承澤先前雖遵期到庭應訊，但與他出境後是否滯留國外不歸，並無必然關係，且他自承在國外有定期靈修，每次出國大約1至4週等語，足認有資力長期停留國外。

高院指出，鈕承澤主張限制出境將造成他與紅豆製作公司無法接洽業務、出國取景等情形，卻沒有提出相關資料以供審認，因此駁回抗告，全案確定。