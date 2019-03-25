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勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

要受刑人唱歌答數違法 惹批「那麼自由叫監獄?」

2019-03-25 16:24聯合報 記者林伯驊╱即時報導

台東地院判決認定台東監獄命令受刑人唱軍歌、答數等管理措施違法，並指軍事訓練對於受刑人「欠缺必要性」，南部資深檢察官認為，唱軍歌應有助促進融入團體生活、消耗體能，且獄中還有其他矯正、教化措施，只要不是一整天都在唱軍歌，不至於不妥；有民眾直言「這麼自由還叫監獄嗎？」。

謝姓受刑人對於他認為台東監獄管理違法部分提起行政訴訟，台東地院判獄方命令他唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉的管理措施，以及不讓他寄陳情信給衛福部等單位，皆屬違法=, 全案已上訴。

判決指出，監所命令謝姓受刑人唱軍歌、答數等缺乏法律授權依據，雖然要求基本禮儀、培養遵守紀律的觀念是正當目的，但卻與與監所教化功能沒有關聯性，無助於幫受刑人自省、理解觸法原因等；監所若提供軍事訓練課程，讓受刑人彈性參加應當支持，不過「強制」將人置於軍事管理下，會使受刑人除在獄中已無人身自由，又另遭不合理對待。

「法官管太寬了吧！」資深檢察官說，唱軍歌、答數等軍事訓練，需要團體步伐劃一、節奏一致，也是一種促進團體生活方式，還會消耗體力，且如果不是一整天都在唱歌答數、符合比例原則，應該並無不妥。

記者詢問高雄第二監獄對此有無看法？獄方表示有的支持唱軍歌、有的沒有，目前不宜發表意見。其他民眾理解這個判決，直言「連高中、大學都有軍訓課」，難道獄中要開選修課？不滿地表示，受刑人是在坐牢，不是夏令營，「這麼自由還叫監獄嗎？」。

台東監獄謝姓受刑人認為獄方要求唱軍歌、答數的措施違法，提起行政訴訟，台東地院判他...
台東監獄謝姓受刑人認為獄方要求唱軍歌、答數的措施違法，提起行政訴訟，台東地院判他勝訴。圖／翻攝自台東監獄官網
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受刑人監獄台東

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