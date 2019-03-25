臉書爆料空姐偷東西 判賠10萬還得登道歉文

2019-03-25 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



在飯店工作的邱姓女子，105年6月17日，在一家航空公司臉書粉絲團私訊爆料，1名懷孕待產的空姐「竊佔公司資產、順手牽羊愛竊盜、先生出差安排商務艙」，空姐等不實指控，遭空姐提告。法院判邱女需賠10萬元，並在臉書刊登道歉文。

廖姓空姐主張，妯娌邱女在公司的官方臉書粉絲團不實指控，侵害名譽及隱私權，意圖在自己懷孕留職停薪之際，影響上司、同事對自己的觀感和評價，因需面對同事背後指指點點，幾近憂鬱、經常失眠、身心俱疲，未能返回職場，提告請求給付1百萬元，並在真正臉書帳號、公司官方臉書粉絲團、及四大報刊登道歉聲明。

邱姓女子主張，留私訊的目的僅在籲請航空公司留意內部控管，且無載明員工姓名，無散布、毀謗意圖，私訊在原告同事間流傳，非自己行為導致。

士林地方法院法官認為，內文已有懷孕待產、發生車禍等特定條件，航空公司在接獲粉絲團私訊後，轉至空服員部門，由主管指示同事聯繫原告需注意自身行為，特定管理人員知情，以屬多數人。

判決書指出，被告非具醫療知識，也不知航空公司請假規則，輕率斷言「想約會就說自己生病、車禍早就好卻繼續請假」，更未確認原告取得航空相關物品原因，就稱「一出勤就偷東西、手腳不乾淨」等語。