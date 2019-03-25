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王傳家與女球迷通姦判無罪 法官：要從清朝開始說起

2019-03-25 15:38聯合報 記者王聖藜╱即時報導

前職棒球員王傳家被妻子指控與杜姓女球迷全身赤裸共處一室，妨害家庭罪獲判無罪，判決說，清朝末年處罰無夫姦、差別對待僅處罰通姦的婦女，夫對妻則可不守所謂的貞操義務，到1935年通過形式上男女平等的法律條文、乃至從同性伴侶在婚姻自由的平等保護上來看，台灣社會的法律發展及價值觀已在轉變。

判決指出，通姦罪乃傳統中國法禮教立法、家族倫理法的餘緒，法律是最低限度的倫理道德，通姦並未侵害通姦他方配偶的性自由、名譽權，且事涉人性中的情慾，不是具有較高罪責內涵的不法行為，不具有「應刑罰性」，只要透過民事途徑解決即可，但立法者卻以嚴厲的刑罰制裁單純違反道德的行為，有違憲法比例原則，應屬違憲。

獨任法官林孟皇認為，他在承審本件妨害家庭案時，確信所適用的通姦罪違憲，理應裁定停止訴訟，向大法官會議聲請釋憲，不過，依照現行司法實務就通姦罪的解釋要件，其實王傳家、杜姓女球迷應受無罪判決，因此法院不必再聲請釋憲，直接判他們無罪。

無罪判決指出，通姦罪的構成要件，嚴格限縮於男性性器官插入女性性器官的接合說，也就是說，雖然有配偶之人與他人從事另類性慾滿足方式如「打手搶」、「口交」、「肛交」、赤身身體擁抱接觸等行為，雖明顯違反夫妻忠貞義務，但，既然是屬於立法者有意不予規範的「法外空間」，則基於罪刑法定原則，自然不在處罰之列。

判決說，王傳家的配偶胡姓女子持有蒐證光碟的拍攝地點，是在被告杜姓女球迷位於新北市三峽區的租屋處，「屬於一般私人住宅」，非公開場所，任何人對於自己私人居住的地方，都是具有高度合理隱私期待的處所，未經許可，他人不得任意進入。

因此，胡女凌晨5時20分偕陳姓友人、徵信業者攜攝影器材進入蒐證，時段正是一般人睡眠之時，且胡女稱「當時很用力將門撞開」、「杜女有告我侵入住宅」，加上王傳家、杜女正值睡覺、全身未著衣褲之際，蒐證嚴重侵害杜女受憲法保障的隱私權，所以，胡女取得王傳家、杜女全身赤裸的影音光碟，「不具證據能力」。

判決說，法院勘驗的蒐證影音，僅能證明「被告2人未著衣物共處一室」，胡女稱她進入租屋處時，王傳家的生殖器處於勃起狀態，但，當時王傳家與杜女既然赤身裸體共處一室，王受此性刺激，他的生殖器呈勃起狀態，也是正常的生理反應，縱使胡女友人在門外曾聽聞呻吟聲，也僅能證明「被告2人有愛撫、親熱」，不能認定2人的性器有結合。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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