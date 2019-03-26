在FB上發文謾罵別人或揭人隱私，但加密限定閱讀，是否有罪？

2019-03-26 07:56 聯合新聞網 永然文化出版



莊曜隸律師

案例

小明與小薇原為男女朋友，因個性不合，小薇便有意疏離，惱羞成怒的小明懷疑小薇另結新歡，便在FB上發表「你這個賤人！賤人就是矯情！」等語，並揭發小明與小薇交往期間所發生之親密接觸，但皆加密限定閱讀。試問：小明之行為是否有罪？若小薇之好友小咪看到此一發文，將它截圖轉告小薇，則小明能對小咪主張何種權利？

解析

隨著網路科技之普及，越來越多人以網路抒發心情，在網路上抒發心情或許可以獲得朋友們的安慰、鼓勵，迅速撫慰心靈，但若所述涉及他人名譽或隱私，則有觸法之可能。

引用陸劇台詞「賤人就是矯情」罵人，法院曾判賠5萬元。 圖翻攝自電視劇《甄嬛傳》 分享 facebook 我國《刑法》第309條第1項規定：「公然侮辱人者，處拘役或三百元以下罰金。」，所以「公然侮辱罪」之成立必須符合「公然」以及「侮辱」兩大要件：所謂「公然」是指不特定或多數人可共見共聞的場合，例如在公共場所或公開之網路上；「侮辱」則是指對他人為輕蔑之表示，只要對方覺得受辱就算是；又即便沒有指名道姓，只要一般人看得出來是在罵誰，也會成立公然侮辱。本案例，小明在FB發文「你這個賤人！賤人就是矯情！」，雖然FB是屬於公開網路，但其加密限定閱讀，是否仍符合「公開」之要件，仍應視其加密之程度而定。例如：限特定人閱讀之人數超過「兩位」者，仍屬多數人可共見共聞；換言之，除非是限本人閱讀，否則即便加密限定閱讀，仍符合「公然」之要件。又「賤人」之字眼足以貶抑他人人格，即便小明沒有指名道姓，只要他人從其發文及上下推文得知小明是在辱罵小薇，小明即涉犯公然侮辱罪。

（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所 李永然律師等合著，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 另我國《刑法》第310條規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」所以，誹謗罪之成立係以「意圖散布於眾」及「指摘或傳述足以毀損他人名譽之事」為要件。本案例，小明在FB上揭露其與小薇交往期間之親密接觸，足以毀損小薇之名譽，亦涉犯誹謗罪。

再者，我國《著作權法》第88條第1項、第91條第1項、第4項、第45條分別規定：「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。」、「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣七十五萬元以下罰金。」、「著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。」、「專為司法程序使用之必要，在合理範圍內，得重製他人之著作。」本案例，小明在FB上之發文屬語文著作，小咪原則上在未得小明之同意或授權下，不得為「截圖」此一重製行為，但如為司法程序使用之必要（例如告發），截圖仍屬合理使用之範疇，小明仍不得對小咪主張其著作權受侵害。

綜上，網路雖然可以最迅速地表達人的思想、感情，但凡走過必留下痕跡，青少年們以網路展現自我、溝通意見時，應避免使用如：賤人、白癡、智障、媽寶等足以貶損他人人格或名譽之字眼，也應避免揭露他人不欲人知之隱私，以免觸法，令自己的人生留下污點。

（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所 李永然律師等合著，未經同意禁止轉載。）