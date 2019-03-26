親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

王世堅不當諧星犧牲大！韓國瑜不從政可做這個

在FB上發文謾罵別人或揭人隱私，但加密限定閱讀，是否有罪？

2019-03-26 07:56聯合新聞網 永然文化出版

莊曜隸律師

案例

小明與小薇原為男女朋友，因個性不合，小薇便有意疏離，惱羞成怒的小明懷疑小薇另結新歡，便在FB上發表「你這個賤人！賤人就是矯情！」等語，並揭發小明與小薇交往期間所發生之親密接觸，但皆加密限定閱讀。試問：小明之行為是否有罪？若小薇之好友小咪看到此一發文，將它截圖轉告小薇，則小明能對小咪主張何種權利？

解析

隨著網路科技之普及，越來越多人以網路抒發心情，在網路上抒發心情或許可以獲得朋友們的安慰、鼓勵，迅速撫慰心靈，但若所述涉及他人名譽或隱私，則有觸法之可能。

引用陸劇台詞「賤人就是矯情」罵人，法院曾判賠5萬元。 圖翻攝自電視劇《甄嬛傳》
引用陸劇台詞「賤人就是矯情」罵人，法院曾判賠5萬元。 圖翻攝自電視劇《甄嬛傳》
分享
我國《刑法》第309條第1項規定：「公然侮辱人者，處拘役或三百元以下罰金。」，所以「公然侮辱罪」之成立必須符合「公然」以及「侮辱」兩大要件：所謂「公然」是指不特定或多數人可共見共聞的場合，例如在公共場所或公開之網路上；「侮辱」則是指對他人為輕蔑之表示，只要對方覺得受辱就算是；又即便沒有指名道姓，只要一般人看得出來是在罵誰，也會成立公然侮辱。本案例，小明在FB發文「你這個賤人！賤人就是矯情！」，雖然FB是屬於公開網路，但其加密限定閱讀，是否仍符合「公開」之要件，仍應視其加密之程度而定。例如：限特定人閱讀之人數超過「兩位」者，仍屬多數人可共見共聞；換言之，除非是限本人閱讀，否則即便加密限定閱讀，仍符合「公然」之要件。又「賤人」之字眼足以貶抑他人人格，即便小明沒有指名道姓，只要他人從其發文及上下推文得知小明是在辱罵小薇，小明即涉犯公然侮辱罪。

（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所　李永然...
（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所　李永然律師等合著，未經同意禁止轉載。）
分享
另我國《刑法》第310條規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」所以，誹謗罪之成立係以「意圖散布於眾」及「指摘或傳述足以毀損他人名譽之事」為要件。本案例，小明在FB上揭露其與小薇交往期間之親密接觸，足以毀損小薇之名譽，亦涉犯誹謗罪。

再者，我國《著作權法》第88條第1項、第91條第1項、第4項、第45條分別規定：「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。」、「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣七十五萬元以下罰金。」、「著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。」、「專為司法程序使用之必要，在合理範圍內，得重製他人之著作。」本案例，小明在FB上之發文屬語文著作，小咪原則上在未得小明之同意或授權下，不得為「截圖」此一重製行為，但如為司法程序使用之必要（例如告發），截圖仍屬合理使用之範疇，小明仍不得對小咪主張其著作權受侵害。

綜上，網路雖然可以最迅速地表達人的思想、感情，但凡走過必留下痕跡，青少年們以網路展現自我、溝通意見時，應避免使用如：賤人、白癡、智障、媽寶等足以貶損他人人格或名譽之字眼，也應避免揭露他人不欲人知之隱私，以免觸法，令自己的人生留下污點。

（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所 李永然律師等合著，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

唱軍歌違法！受刑人勝訴 寫司法首例

2019-03-25 23:25

唱軍歌未列處遇細則...矯正署：綠監管教屬個案

2019-03-25 23:27

姪考上警察 他自首擁槍判免刑

2019-03-25 23:28

刺3刀2死1重傷 退伍傘兵判無期

2019-03-25 23:31

傅崐萁 有望下月提前出獄

2019-03-25 23:43

嘉縣議員王焜玄看守所就職？地院：未配合

2019-03-25 23:23

嘉縣議員當選人涉賄羈押 申請在看守所宣誓就職

2019-03-25 21:31

前法官胡景彬「三房」黃月蟾 隱匿貪汙所得300萬

2019-03-25 20:27

綠島監獄要受刑人唱軍歌違法 矯正署：處遇細則不更動

2019-03-25 20:04

王傳家通姦案法官發新聞稿 檢察官：判決不妥就上訴

2019-03-25 18:07

涉性侵鈕承澤境管抗告遭駁 高院：他定期出國「靈修」

2019-03-25 17:33

鈕承澤涉性侵案想出國取景 法院不准確定

2019-03-25 17:16

女子淚眼汪汪向南警求助 及時攔阻詐騙

2019-03-25 16:35

老翁砍死女組頭淚訴求原諒 仍遭殺人罪判刑15年

2019-03-25 16:25

要受刑人唱歌答數違法 惹批「那麼自由叫監獄?」

2019-03-25 16:24

臉書爆料空姐偷東西 判賠10萬還得登道歉文

2019-03-25 15:57

王傳家與女球迷通姦判無罪 法官：要從清朝開始說起

2019-03-25 15:38

OL摔倒骨折告遠東百貨 她無法證明「打蠟」拿不到賠償

2019-03-25 15:31

撞死清大博士生 胡家瑞入獄

2019-03-25 15:29

罰不痛、關不怕？桃園男8度酒駕無悔意 檢方求重刑

2019-03-25 15:29

與女球迷脫個精光在房裡 王傳家通姦判無罪

2019-03-25 14:36

掐幼女乳頭31次 每次判10月卻只要關32個月　

2019-03-25 14:03

老婆偷客兄取消保障 上市公司主管篡改保單被判刑

2019-03-25 14:00

酒駕為何老是挨批輕判？法官這樣解釋

2019-03-25 13:25

今天剛好服滿半年 傅崐萁有望下月出獄

2019-03-25 13:20

氣炸！網購iPhone福利機 送修竟是拼裝機

2019-03-25 13:13

律師養成計畫：法務部該說清楚實務實習目的

2019-03-25 12:39

刺3刀釀2死1重傷 因屬偶發特種兵判無期徒刑

2019-03-25 12:02

無良社福機構 冒充社工員人頭詐桃園社會局30萬

2019-03-25 11:50

半夜想出門找女友遭母拒 他失控放火燒房子

2019-03-25 11:50

姪子考取警察叔叔去自首 獲判免刑真相有洋蔥

2019-03-25 11:40

網傳乘客不從右側下車違法 警：肇事才罰

2019-03-25 10:55

追求少女被拒竟要求3P 遭拒後仍硬上判重刑

2019-03-25 10:53

司法首例受刑人控獄中唱軍歌違法獲勝 綠監：已上訴

2019-03-25 09:40

紅線大膽停？ 機車停線內逾30公分 法官判免罰

2019-03-25 09:31

受刑人並非要作戰 法院認定受刑人唱軍歌違法

2019-03-25 09:07

剛繳完7萬5罰款又酒駕被抓 這位阿伯竟跳魚塭

2019-03-25 08:57

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

他釣蝦場捕獲野生「蔡韓柯」 網笑翻：討論2020啦

2019-03-25 15:49

只因父不給打電玩 國中生想當鳥墜樓身亡

2019-03-25 10:57

人夫和美魔女偷嘿咻 他射後不理遭通緝

2019-03-25 11:12

姪子考取警察叔叔去自首 獲判免刑真相有洋蔥

2019-03-25 11:40

逆風照好美？網紅上圓山飯店屋頂外拍挨批 業者回應了

2019-03-25 09:54

紅線大膽停？ 機車停線內逾30公分 法官判免罰

2019-03-25 09:31

剛繳完錢「繳費單」又來！ 他批第四台廣告單惡意詐騙

2019-03-25 17:07

朋友遊大阪傳知名甜點店照 靈骨塔風讓他職業病發作

2019-03-25 11:31

炫耀文！他體驗「特別式越南洗頭」 正老婆現身監工

2019-03-25 14:55

台中太平路旁5車車窗被砸 警查出原因是...

2019-03-25 15:34

與女球迷脫個精光在房裡 王傳家通姦判無罪

2019-03-25 14:36

妻在外遭性侵受驚嚇 夫求歡她大聲尖叫拒絕

2019-03-25 13:13

司法首例受刑人控獄中唱軍歌違法獲勝 綠監：已上訴

2019-03-25 09:40

無良社福機構 冒充社工員人頭詐桃園社會局30萬

2019-03-25 11:50

米粉湯被狂刷1星負評 竟是因為「隔壁自助餐難吃」

2019-03-25 15:47

老爸用「小畫家」+放大鏡畫唐卡 網友驚呼：跪著看手機

2019-03-25 12:42

11歲女童顱內出血身亡2媽涉虐？檢警：待追查

2019-03-25 13:21

血流成河？ 民眾洗桶子隨手倒廢水誤將溪水染紅

2019-03-25 21:07

失蹤6天 81歲阿嬤遺體被尋獲

2019-03-25 17:49

幫女友洗染紅床單 他拿理由搪塞父獲網友按讚

2019-03-25 18:45

唯美出浴照變女鬼驚魂版 隊友的拍照技太嚇人

2019-03-25 13:42

要受刑人唱歌答數違法 惹批「那麼自由叫監獄?」

2019-03-25 16:24

酒駕為何老是挨批輕判？法官這樣解釋

2019-03-25 13:25

獸父性侵女兒害人格分裂 阿嬤目睹還罵「妳三八」

2019-03-25 21:47

涉性侵鈕承澤境管抗告遭駁 高院：他定期出國「靈修」

2019-03-25 17:33

八年級生酒駕自撞路樹 BMW撞到全毀二人重傷

2019-03-25 10:27

馮光遠出庭再批「特殊性關係」 對象指向高雄潘恒旭

2019-03-25 17:52

星國情侶來台棄屍案 女嬰經解剖疑為活胎

2019-03-25 15:27

刺3刀釀2死1重傷 因屬偶發特種兵判無期徒刑

2019-03-25 12:02

影╱誰把我撞翻了？休旅車綠燈直行被撞四輪朝天

2019-03-25 17:31

剛繳完7萬5罰款又酒駕被抓 這位阿伯竟跳魚塭

2019-03-25 08:57

姊弟戀差21歲 北市情侶套房命案明解剖釐清死因

2019-03-25 09:39

歸還健腹器錄影存證 流出畫面竟有裙底風光若隱若現

2019-03-25 13:14

宣戰！「敢領一定抓到你」 基隆警公開車手出沒熱點

2019-03-25 16:08

氣炸！網購iPhone福利機 送修竟是拼裝機

2019-03-25 13:13

王傳家與女球迷通姦判無罪 法官：要從清朝開始說起

2019-03-25 15:38

插管失誤致父窒息亡 麻醉醫師嘆救人卻救不回父

2019-03-25 18:31

謝姓受刑人 讓曙光照進鐵窗

2019-03-25 09:19

前法官胡景彬「三房」黃月蟾 隱匿貪汙所得300萬

2019-03-25 20:27

王傳家通姦案法官發新聞稿 檢察官：判決不妥就上訴

2019-03-25 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top