OL摔倒骨折告遠東百貨 她無法證明「打蠟」拿不到賠償

2019-03-25 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



楊姓女子擔任遠東百貨美食街的麥當勞員工，4年前深夜下班時摔倒骨折，她控訴地板打蠟卻未放告示牌，提民事訴訟要求百貨公司、清潔公司、清潔人員等人連帶賠償215萬餘元，台北地方法院認為，楊女無法證明地板當天有打蠟，日前判楊女敗訴，仍可上訴。

楊女提告指出，她是遠東百貨地下一樓麥當勞的財務部專員，2015年11月23日深夜11點半下班後，她行經美食街走道，因為地板打蠟後沒有放置警示牌，導致她滑倒左髕骨骨折，事後接受手術治療；未料，事隔5個月，她因腿傷無法施力，撿東西時膝蓋彎曲幅度過大，再次骨折住院醫療。

楊女認為，清潔公司沒有設置警告標誌有所疏失，而遠東百貨沒有善盡保管責任，也有責任，要求賠償醫藥費、除疤費用、工作損失、精神慰撫金，共215萬元餘元。

清潔公司抗辯，當天並沒有在走道打蠟，且依照和百貨公司的合約規定，美食街每月打蠟兩次，打蠟前也會提出班表和工作人員姓名，且會在百貨公司結束營業、清場後的深夜進行，從未發生有人滑倒的意外，認為楊女應先證明當天有打蠟一事。

遠東百貨認為，走道塑膠地磚平坦、寬敞且沒有破損，現場也有照明設備，視線良好，地板也沒有積水或堆放雜物，除了楊女之外，沒有其他人跌倒的紀錄，認為公司沒有疏失，盼法官駁回訴訟。