罰不痛、關不怕？桃園男8度酒駕無悔意 檢方求重刑

2019-03-25 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓男子1990年首次酒駕，往後隔幾年就屢次再犯遭逮，甚至好幾度酒測呼氣值都破1，宛如大馬路上的不定時炸彈，被判刑度也隨之提高，但陳繳完罰金、服完刑沒過多久就再犯，直到去年12月22日喝完藥燉排骨上路再被抓，累計已是第8度酒駕，檢方斥責他無悔意，起訴建請從重量刑。

判決指出，陳1990年首次酒駕被判處罰金銀元2萬元，2009年再度犯案判刑2個月，得易科罰金，2011年10月、11月，又因自撞、遭攔查，各測得呼氣值每公升1.28毫克、1.27毫克，被判處4個月、3個月，合併執行6個月徒刑，陳也因此入獄。

2013年9月2日，陳繼續喝酒上路被抓，測得呼氣值每公升1.07毫克，但他不知警惕，交保後相隔4天再度酒駕，這次酒測值也高達0.97，法官痛斥他不知悔改，漠視自身安危，枉顧公眾安全，2罪共判處11個月。

陳二度入獄執行完畢後，又在2016年酒駕，酒測值也高達1.2，累計已經有7次酒駕不良前科，也因為構成累犯，刑期不斷加重，在本案雖然沒有肇事，但法官認為他素行不佳，判處他有期徒刑7個月。

去年12月22日，陳又在中壢某工地吃了2碗藥燉排骨，沒有充分休息等酒精消退，傍晚5點多就騎機車回家，結果在楊梅區遭警方攔查，測得呼氣值每公升0.62毫克，再度被送辦。