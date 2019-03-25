與女球迷脫個精光在房裡 王傳家通姦判無罪

2019-03-25 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



前職棒球員王傳家被控與杜姓女球迷發生婚外性關係。 聯合報系資料照 分享 facebook 前職棒球員王傳家被控與杜姓女球迷發生婚外性關係，遭胡姓元配帶徵信社抓姦、蒐證，胡女向檢警提告2人妨害家庭罪，案經檢察官2度偵查，王、杜女被起訴；法院審理，王與杜女從未認罪，台北地院今天判決王傳家、杜女無罪。可上訴。

事實上，法院開庭時，王傳家、杜女不否認被拍到全裸、共處一室，但王傳家對蒐證畫面顯示其性器勃起，辯稱是正常的狀態，律師替王辯護稱王有「過人之處」；杜女否認與王傳家發生性關係，還辯稱自己有裸睡的習慣。

現年47歲的王傳家在業餘球隊是投、打雙棲選手，曾獲選國家隊在杜哈亞運拿下金牌，現職為新北市鶯歌工商青棒隊的教練。

檢方起訴，2017年11月4日，王妻胡女在徵信社與警方陪同下，前往新北市三峽區大學路的出租套房抓姦，凌晨5時許，胡女進入杜女承租的套房內蒐證，發現王傳家與杜女全身赤裸站在床邊，還拿棉被、枕頭蔽體，胡女後來控告2人妨害家庭。

檢察官第1次偵查時，認為沒有王傳家、杜女性器接合的違法要件，現場也沒有扣案體液、衛生紙團或床單可佐證犯罪，全案不起訴；胡女聲請再議，高檢署發回台北地檢署重查，檢察官第2次偵查時，根據王傳家下體勃起、尺寸較大，認為王被抓姦前與杜女有性交事實，起訴2人。