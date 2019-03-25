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「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

掐幼女乳頭31次 每次判10月卻只要關32個月　

2019-03-25 14:03聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名狼父與妻子離婚後，竟將狼爪伸向國小三年級的女兒，多次趁夜偷摸胸部，甚至掐捏乳頭。新北地方法院審理此案，從2012年9月到2016年1月按月計算次數，認定他犯對兒童乘機猥褻罪21次、對少年乘機猥褻罪10次，今宣判每罪各處10月徒刑，合併應執行2年8月。全案可上訴。

據了解，被害女童屢屢因為被摸而驚醒，但害怕反抗會遭暴力對待，所以只好閉眼強忍，裝睡裝到自己真的睡著，長期壓抑的情緒直到去年和媽媽吵架時爆發，泣訴「你都不懂我承受什麼樣的痛苦」，最後在媽媽追問之下，才吐露狼父惡行；案發後，女童改由媽媽照顧。

審理時，狼父坦承摸有摸胸和掐乳頭，但辯稱這是父女之間在嬉戲打鬧，還說女兒有時候會賴床，所以會用這種方式叫醒她，但說法未被採信。

被害女童指稱，父親以前住的地方明明有2個房間，但他會要求一起睡，因為不知道怎麼拒絕，只好順從，結果就在睡覺時被亂摸。她指出，父親是直接把手伸進她的衣服裡亂摸，當下雖然害怕恐懼，不敢動也不敢張開眼睛，但因為父親的手有長繭，還是可以確定是誰。

檢察官認為，狼父行為均是深夜時段，該時段並無叫女童起床的必要，說法明顯不合理。更何況男女有別，即使是父母為增進親子關係而與孩子嬉鬧，也會避開性特徵，豈會刻意揉捏胸部或加捏乳頭，因此將他起訴。

法院認為，狼父犯後否認犯行，且未能取得女兒諒解，難認有悔意，但考量其沒有前科，素行良好，且須扶養父母親，最後審酌若以累加方式定應執行刑，處罰刑度顯超過其行為的不法內涵，會違反罪責原則，因此判合併應執行2年8月。

新北一名狼父與妻子離婚後，竟將狼爪伸向國小三年級的女兒，新北地方法院今宣判每罪，...
新北一名狼父與妻子離婚後，竟將狼爪伸向國小三年級的女兒，新北地方法院今宣判每罪，每罪各處10月徒刑，合併應執行2年8月。示意圖/Ingimage
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猥褻新北

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