老婆偷客兄取消保障 上市公司主管篡改保單被判刑

2019-03-25 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



美商上市公司蘇姓主管因妻子紅杏出牆，離婚後，將保單上填寫妻子名字的被保險人改成自己，領取47萬元保險解約金，鄧姓前妻發現後提告，蘇被起訴。台北地院審理，法官今天依偽造文書罪判蘇有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，犯罪所得沒收。可上訴。

檢方指控，蘇姓主管2014年7月經大誠保險公司劉姓業務介紹，購買遠雄人壽保險公司「美滿鴻福增額終身壽險6年期」保險，由鄧姓妻子為要保人、被保險人，後來，蘇察覺鄧女外遇，2017年9月離婚，離婚後，蘇未經前妻授權，10月5日變更保單申請書要保人，交給劉姓業務，造成遠雄人壽誤為蘇、鄧女還有婚姻關係准予變更。

同年10月26日，蘇於上班時，於遠雄人壽公司終止保險契約通知書上，再次在被保險人簽章欄中偽造前妻的署名，使遠雄人壽將保險解約金47萬9328元匯入自己的帳戶，前妻向遠雄人壽查詢發現，控告蘇偽造私文書罪，檢方起訴蘇。

法院審理時，蘇承認篡改，聲稱前妻總是一直在使用行動電話與他人對談，對於照顧或陪伴子女經常顯得沒有耐心；蘇說，前妻經常藉故外出，後來坦承2017年6月起加入「a sugar dating」網站，並與別人發生性行為，雙方就此離婚；蘇還說，前妻知道自己做錯事，答應保單由他處理。