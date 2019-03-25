氣炸！網購iPhone福利機 送修竟是拼裝機

2019-03-25 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中張小姐去年在網購商城購買蘋果iPhone 7福利機，約市價65折，後來因為電池膨脹等問題送回原廠檢修，被告知手機是拼裝機，外殼非原廠配件，她無法接受福利機變成拼裝機，甚至有非原廠配件，向消基會中區分會提出申訴。

消基會今開記者會，現場媒體打電話給該業者，只回應「我不清楚」即掛斷電話。消基會中區分會總幹事劉維寧說，消費者提出申訴，要求全額退費，業者原本說已使用1年，只補助維修電池，但近日改口表示會全額付費。

智慧型手機價格不菲，動輒2、3萬元起跳，坊間推出較優惠「福利機」，多半為門市展示、陳列或提供試用的機器，價格較便宜，有被使用過的痕跡或外殼刮傷，但可正常使用，經過原廠整新還原，又稱為「整新品」、「整修品」。

張小姐去年1月在某網購商城，發現1家數位公司推出的蘋果手機福利機，其中iPhone 7香檳金128G只賣16400元，網頁標示為福利機。張小姐說，該款手機市價約25500元，福利機的價格等於打65折，加上又是在知名網購商城購買，覺得很划算，買來給兒子使用。

張小姐說，買了不到1年，發現手機螢幕、電池膨脹、隆起，兒子使用時常說「覺得手機快爆炸了」，她擔心使用安全，將手機送回蘋果原廠檢修，沒想到對方回覆「整支手機是拼裝的」、「外殼不是原廠的」、「螺絲不合用會脫落」等問題，要求業者退費，但對方拒絕，因而向消基會投訴。

消基會中區分會表示，販售該手機的數位公司表示消費者已購買1年，無法退費，只補助電池維修費用；消費者再把手機送到蘋果原廠維修站，確認該手機有非原廠零件。消基會質疑，當初號稱販售福利機，為何送原廠維修，竟發現有非原廠零件、變成拼裝機？

劉維寧說，此舉已涉及違反公平交易法、民法詐欺等罪嫌，業者原本拒絕退費，但近日已口頭表明會退費給消費者；她呼籲曾上網購買福利機的民眾，將手機送原廠檢修，以確保權益。