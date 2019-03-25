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半夜想出門找女友遭母拒 他失控放火燒房子

2019-03-25 11:50聯合報 記者林孟潔╱即時報導

江姓男子3年前凌晨睡醒想騎機車去找女友，但被母親拒絕，一時情緒失控，在家拿打火機燒雜誌和紙張，導致火勢蔓延燒毀木桌，直到母親看到濃煙，緊急拿水澆熄火勢。江一、二審被依公共危險罪判4年6月徒刑，更一審因母親求情，改輕判2年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，江男平時和母親、妹妹、弟弟等人居住，因為長期經濟工作壓力大，2016年某日他半夜3點多醒來，想騎機車外出找女友，但母親拒絕交出機車鑰匙，也不准他出去，兩人發生口角。他情緒失控，先拿打火機點火燃燒報紙，再將雜誌、紙張撕碎扔入火堆之中，火勢延燒，燒毀家中的木桌，濃煙密布。

江母聞到燒焦味，發現兒子的房間竄出濃煙，趕緊入內查看，提水澆熄火勢，才未釀成更大的災難。江否認犯行，供稱自己吃安眠藥昏昏沉沉，不知道火怎麼燒起來的，又供稱是要燒自己，沒有要燒房子等語，但法官不採信。

江母作證指出，當時兒子吃安眠藥一直睡覺，半夜才醒來說要去找女友，但她怕兒子出事情，所以不讓兒子出去，後來兒子就抓狂了，撂狠話「你不要讓我出去的話，我就要燒房間自己死一死算了」。

一、二審均依公共危險罪判江判4年6月徒刑，被最高法院發回更審；台南高分院更一審指出，事後母親已經表達原諒，希望法官輕判，故改判江2年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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