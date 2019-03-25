姪子考取警察叔叔去自首 獲判免刑真相有洋蔥

2019-03-25 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



有毒品前科的屏東翁姓男子去年元旦主動到派出所自首持有槍枝，並隨即帶員警前往查獲1把改造手槍，事後遭到起訴，一、二審皆認定他確實非法持有具殺傷力的槍枝，但考量他自首動機，竟是姪子考取警察資格、擔心自己偷藏槍枝會造成不利影響，因也無法證明他曾以此犯罪，處以免刑，但沒收該槍枝，可上訴。

判決指出，翁姓男子2017年3月間在屏東縣萬丹鄉某處，受施姓友人的寄託代為保管1把改造手槍，他原本將槍枝放在家裡抽屜，但擔心父親發現，改藏到聖賢路附近的空地；2018年1月1日中午卻主動屏東警分局新鐘派出所自首，並帶著員警找出該槍。

屏東地院一審指出，刑事局鑑定該把槍是仿半自動手槍製造，換裝土造金屬槍管而成的改造手槍，擊發功能正常，具有殺傷力，且翁還曾因毒品案遭判6月徒刑，5年內再涉此案，因依法加重刑期。

不過翁姓男子供稱，因為姪子考取警察資格，為了避免自己偷藏槍枝會產生不利的影響，才決定向警方自首，合議庭認為，若非他主動自首並報繳槍枝，恐怕難以順利查扣這把槍，此舉有助於避免槍枝流傳、造成潛在治安風險，加上也沒發現他另有子彈，不能證明曾用來犯罪，依法判免刑。