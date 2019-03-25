男設2「假戀愛詐財」機房 騙13陸女53萬人民幣被訴

2019-03-25 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民楊姓男子兩年前，在西屯區、南屯區設立兩個詐騙機房，以「假戀愛、真詐財」方式，由詐騙成員以網路、電話向大陸女子搭訕，成為男女朋友後，再佯稱公司有併購案要執行，先後向6名被害人詐得人民幣53萬300元，台中地檢署今天依加重詐欺、組織犯罪防制條例等罪將楊男等13人起訴。

起訴書指出，楊男（23歲）前年5月間結識綽號「阿浪」男子，經向 「阿浪」學得「假戀愛、真詐財」的詐騙方法後，加入詐團，由金主出資。

楊男擔任負責設立詐騙機房，召募成員向大陸地區女子行騙，並連繫SKYPE暱稱「黃金蘋果樹」、「得來速，各國貨幣處理」的資金流分工集團，負責收取詐款，可分得詐款所得50%，詐騙機房成員分20%報酬。

楊男於106年6月間，在台中市西屯區設立詐騙機房，由成員以電子通訊、網路、或撥打電話給大陸地區女子，採隨機搭訕方式，待成為男女朋友後，詐稱公司目前有一個併購案要執行，但公司規定員工不得參與，故想用女友名義參與，並表示自己負擔10萬美元資金。

詐騙機房成員先後向大陸地區王姓、張姓、胡姓女子，詐得人民幣5萬、11萬7000元、21萬6000元，共詐得人民幣38萬3000元。