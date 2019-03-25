網傳乘客不從右側下車違法 警：肇事才罰

2019-03-25 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局交通大隊近來接獲不少民眾打電話詢問，網路上瘋傳一則交通的新規定，該文章稱乘車時若不從右側車門開門下車，將《違反道路交通管理處罰條例》規定，可依法開罰，但警方表示，從右側上下車已非新規定，早已規定到道路交通管理處罰條例中，但若未肇事，並無罰則，若未依規定因而肇事的話，就可開罰1200至3600元的罰款，提醒用路人注意。

台中市警局交通大隊表示，網路近來又開始流傳乘客不得從汽車左側上下車，否則違規，雖一般車輛多靠右停車及載、下客，乘客從汽車右側上下車的比例較高，但因車輛右側坐人而繞至左側上車，並圖方便直接開左邊車門下車的乘客也不在少數，此一行為大大提升發生交通事故的風險。

台中市交通大隊表示，依《道路交通管理處罰條例》第56條之1，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。違反本項規定的要件之一為「因而肇事」，因此乘客從汽車左側上下車雖違反道路交通安全規則第136條「應由右側車門上下車」規定，但在未肇事的情況下，並無相關處罰規定。

台中市交大解釋，因為在駕駛人緊靠右側停車或臨時停車時，後方機車較不易從汽車右側鑽行穿越，能大幅降低未注意車輛讓其先行因而肇事的風險，因此為避免一時疏忽釀禍，平時即應儘量由右側上下車，讓習慣成自然，就能有效避免發生事故後帶來的不便及法律責任。